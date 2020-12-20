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Единый портал электронных услуг поэтапно создаётся в Беларуси

20.12.2020 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Единый портал электронных услуг поэтапно создаётся в Беларуси

Уже сегодня, не выходя из дома, можно получить регистрацию иностранца, который временно находится в стране, справки налоговых органов, по уплате таможенных платежей. 

В ближайшее время в дистанционный формат перейдут самые востребованные административные процедуры. Речь о справке нуждающегося в улучшении жилищных условий, составе семьи, месте жительства и даже о предоставлении субсидии на строительство или покупку жилья. Всего к 2022 году единый портал электронных услуг пополнят 300 административных процедур. Причём половина из них – для граждан, вторая часть – для организаций и предпринимателей. 

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Уже сегодня, не выходя из дома, можно получить регистрацию иностранца, который временно находится в стране, справки налоговых органов, по уплате таможенных...
 
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