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БНТУ поднялся в рейтинге «QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия»
Источник материала: ОНТ
БНТУ поднялся на пять позиций в рейтинге университетов Европы и Центральной Азии.
Наш флагман инженерного образования – в первой сотне. Всего в списке – 400 вузов. Нашу страну представляют ещё четыре вуза – БГУ, БГУИР, БГТУ и Гродненский госуниверситет имени Янки Купалы. Возглавляет топ Московский университет имени Михаила Ломоносова. В рейтинге учитываются академический авторитет вуза, репутация среди работодателей, доля иностранных преподавателей и студентов, количество сотрудников с ученой степенью. Это ещё одно доказательство признания БНТУ, который в этом году отметил вековой юбилей.
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БНТУ поднялся на пять позиций в рейтинге университетов Европы и Центральной Азии. Наш флагман инженерного образования – в первой сотне. Всего в списке – 400 вузов....
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