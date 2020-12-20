В Минске через пару лет не останется грунтовых улиц

— Владимир Сергеевич, зима не застала «Горремавтодор» врасплох?





— Готовились к ней, как обычно, заблаговременно. Еще до снега и наступления холодов отремонтировали и наладили спецтехнику, пополнили запасы противогололедных реагентов. В распоряжении дорожных служб столицы 763 единицы снегоуборочной техники, но с учетом погодных условий сейчас задействуются в среднем 500 единиц в сутки.





— В зимнем содержании улиц у горожан чаще всего вызывают вопросы применение реагентов и их влияние на здоровье людей, окружающую среду. Что используете в этом году, чтобы на улицах не было скользко?





— Галит марки А и его смеси с песком. По соотношению цены и качества это оптимальный противогололедный материал. Соль в основном применяем на проезжей части, а песчано-соляные смеси — на тротуарах. Мы понимаем, что этот реагент не добавляет здоровья растениям, и стараемся снизить влияние на них. Поэтому уделяем внимание нормам россыпи, чтобы не пересаливать улицы. Также стараемся обновлять парк техники, ориентируемся на более современную с электронной дозировкой противогололедных материалов. Чтобы реагент не разлетался за пределы проезжей части и прилипал к покрытию, смачиваем его. Следим за тем, чтобы не было выброса отработанного снега с солью на зеленую зону, оперативно вывозим его на площадки для временного складирования, а также на снегоплавильный пункт.





— Кстати, о площадках, которые используют как снежные полигоны. После таяния такого обилия соленых сугробов они наверняка превращаются в пустыню, где ничего не растет…





— Все места для временного складирования снега мы согласовываем со специализированным научно-исследовательским институтом, он же оценивает состояние полигона после зимы. Прежде чем сдать площадки, проводим их рекультивацию.









фото: БелТА





— А какая зима лучше для дорожников — теплая, как в прошлом году, или традиционная?





— Мы предпочли бы морозную зиму без многочисленных оттепелей. Перепады температуры с положительной на отрицательную и обратно пагубно влияют на состояние асфальтового покрытия. Вода — главный враг дороги, она попадает в трещины, затем замерзает и расширяет их, превращая в выбоины. Устранять их можно до температуры на улице минус 15 градусов. Зимой используются специальные литые смеси и органоминеральные пакетированные, которые называют холодным асфальтом. Это как временные пломбы для дорог. Весн их надо менять на более совершенные материалы. Устранять дефекты покрытий можно и в снег: литая смесь имеет температуру 180 градусов, снег, попавший в дорожную карту, моментально плавится и испаряется. Чтобы потребности в ямочном ремонте стало меньше, в 2020-м мы выполнили большие объемы текущего ремонта с полной заменой покрытия на проезжей части.





— Насколько мне известно, в этом году уделили внимание и грунтовым дорогам.





— Да, усовершенствовали покрытие примерно на 20 таких улицах. Планируем за ближайшие год-два полностью избавиться от грунтовых улиц в Минске. На 2021-й намечена укладка асфальтобетонного покрытия еще на 10 объектах.





— Есть ли в столице цементобетонные улицы и какие их плюсы и минусы по сравнению с асфальтобетонными?





— Одна цементобетонная улица имеется в строящемся жилом комплексе « Минск Мир», в Московском районе есть ул. Михайловская, участок которой выложен таким же материалом. Он более долговечен, может служить 20–25 лет, в то время как асфальтобетон — 8–10 лет. Но есть и нюансы: цементобетон требует большего ухода, он боится суровых зим, дороже в ремонте.





— Зато асфальтобетон подвержен деформациям. Например, на нем образуются колеи от большегрузного транспорта. Как с этим боретесь?





— На всех улицах, где ходит общественный транспорт, при замене покрытия используем асфальт повышенной деформационной устойчивости. Во время текущего ремонта в карманах, где находятся остановки, усиливаем покрытие дорожной одежды: делаем слои толще, чем на остальной проезжей части. Как вариант решения проблемы рассматриваем укладку возле остановочных пунктов общественного транспорта брусчатки вместо асфальта при капремонте улиц.





— Этой осенью анонсировалось создание транспортного хаба в районе станции метро «Могилевская». Эта задумка еще в силе?





— Конечно. Там действительно очень сложный участок, поскольку это довольно загруженный выезд из города — в одном месте и конечная станция метро, и городской общественный транспорт, и пригородный, и междугородний. Эти потоки будем разводить. Из-за обилия сетей на том участке реализовать проект в этом году не получилось. Но работу совместно с ГАИ продолжим в 2021-м.





Справочно





В 2020 году в Минске на 19 участках улиц выполнили заужения проезжей части у пешеходных переходов и установили около 60 «спящих полицейских».



