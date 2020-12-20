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На сайте ГПК Беларуси появился ресурс для пересекающих границу в условиях COVID-19
Источник материала: Партизан
На портале Госпогранкомитета Беларуси создан новый ресурс для пересекающих границу в условиях COVID-19.
"В условиях COVID-19 Республикой Беларусь введен ряд ограничений для граждан Беларуси и иностранцев в отношении пересечения государственной границы. С целью разъяснения правил, вступающих в силу с 21 декабря, для лиц, имеющих необходимость в пересечении белорусской границы, мы создали новый ресурс на интернет-портале Госпогранкомитета", -
"В нем размещена исчерпывающая информация о нововведениях и особенностях пересечения границы для всех категорий граждан", - отметили в комитете.
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На портале Госпогранкомитета Беларуси создан новый ресурс для пересекающих границу в условиях COVID-19.
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