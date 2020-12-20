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Задержания за БЧБ-занавески продолжаются

20.12.2020 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 декабря правозащитники "Весны" продолжали фиксировать факты политического преследования в Беларуси: задержания и другие формы давления на граждан за их активную гражданскую позицию и недовольство действиями властей.




По Беларуси в субботу днем прошли многочисленные акции протеста, но задержаний на них зафиксировано не было.

Однако ночью с пятницы на субботу в Минске была задержана 27-летняя Маргарита Кравченко. Ее доставили во Фрунзенское РУВД. Девушку на выходные оставили на Окрестина.

В Минске 19 декабря за БЧБ-занавески на балконе задержали многодетную мать Екатерину Бычко. В Партизанском РУВД близким Екатерины сообщили, что она задержана до суда, то есть минуем до понедельника.

"Сказали, что по базе она проходит как повторно задержанная, хотя это неправда. У Кати трое несовершеннолетних детей. Родственники едут, чтобы забрать ее трехлетнего ребенка домой", – рассказывают близкие женщины.

Правозащитникам "Весны" около 20:00 также сообщили о задержании в Минске Антона Галанов,  Валентина Шевченко, Александра Бокова. Обстоятельства и причины их задержания выясняются.

Как сообщает TUT.BY, на вечернее чаепитие в Лебяжьем приехало 2 микроавтобуса силовиков. Во дворе находилось 25 человек жителей с детьми без символики. Один из силовиков сказал:

"У меня приказ забрать трех мужчин", – рассказывает очевидец. – В итоге увезли папу с двумя маленькими девочками – 6 и 8 лет, мужчину без детей и еще одного папу, которого оторвали от коляски с восьмимесячным малышом. Коляска просто так и осталась стоять на улице и, судя по всему, позвонить жене не дали".

Отца с двумя дочками позже отпустили из РУВД, сказали, что пришлют повестку.
 
Теги: Минск
 
 
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19 декабря правозащитники "Весны" продолжали фиксировать факты политического преследования в Беларуси: задержания и другие формы давления на граждан за их...
 
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