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Николая Автуховича перевели в Гродненский СИЗО

20.12.2020 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшего волковысского предпринимателя и активиста Николая Автуховича перевели в Гродненский СИЗО. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил правозащитник Василий Завадский.«От него пришло письмо. Он держится молодцом»»




Ранее Автуховича держали в СИЗО КГБ, не принимали передачи, ссылаясь на то, что передачи принимают только у близких родственников, а дочь и жена Николая -- за границей..

Вечером 8 декабря стало известно о задержании группы людей, которая якобы подожгла дом милиционера в Волковыске и подорвала автомобиль сотрудника милиции в Гродно. Как сообщили на государственном ТВ, группирой руководил Волковысский предприниматель и активист Николай Автухович. Вместе с ним были задержаны еще несколько человек: Сергей, Любовь и Павел Резановичи, Ирина Горячкина, Ирина и Антон Мелькеры.

Задержанным инкриминируют статью 289 УК («Акт терроризма»), предусматривающую лишение свободы от восьми (части первая и вторая данной статьи) до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь (Часть третья данной статьи).

По сведениям "Белорусского партизана", всю прошлую неделю к заключенным "американки" не пускали адвокатов. Многие родные узников СИЗО КГБ связывают это именно с "делом Автуховича". 
 
Теги: Гродно
 
 
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Бывшего волковысского предпринимателя и активиста Николая Автуховича перевели в Гродненский СИЗО. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил правозащитник...
 
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