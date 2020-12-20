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Накануне возможного освобождения Хижинкову перевели в жодинский изолятор
Источник материала: Партизан
Экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову перевели в СИЗО города Жодино.
Напомним, что она сегодня должна выйти на свободу после 42-х суток ареста.
Хижинкова была задержана 8 ноября на акции протеста. 11 ноября суд назначил наказание в виде ареста на 12 суток. Позже состоялось еще 2 суда, на которых Хижинковой дали еще по 15.
Ранее стало известно, международный комитет по расследованию пыток в Беларуси при содействии белорусских правозащитных организаций подал заявление в прокуратуру города Минска с требованием провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Хижинковой и привлечь виновных к ответственности.
Впрочем, будем надеяться, что перевод в Жодино - добрый знак. Обычно так делают, чтобы не было толпы встречающих. А значит есть надежда, что Ольгу Хижинкову все-таки выпустят.
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Экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову перевели в СИЗО города Жодино.
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