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Накануне возможного освобождения Хижинкову перевели в жодинский изолятор

20.12.2020 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову перевели в СИЗО города Жодино.





Напомним, что она сегодня должна выйти на свободу после 42-х суток ареста.

Хижинкова была задержана 8 ноября на акции протеста. 11 ноября суд назначил наказание в виде ареста на 12 суток. Позже состоялось еще 2 суда, на которых Хижинковой дали еще по 15.

Ранее стало известно, международный комитет по расследованию пыток в Беларуси при содействии белорусских правозащитных организаций подал заявление в прокуратуру города Минска с требованием провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Хижинковой и привлечь виновных к ответственности.

Впрочем, будем надеяться, что перевод в Жодино - добрый знак. Обычно так делают, чтобы не было толпы встречающих. А значит есть надежда, что Ольгу Хижинкову все-таки выпустят.
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову перевели в СИЗО города Жодино.
 
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