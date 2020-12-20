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Фотофакт. Ольга Хижинкова на свободе
20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Мисс Беларусь-2008 провела под арестом 42 дня.
Фото
20 декабря вышла на свободу Ольга Хижинкова. Она провела под арестом 42 дня. За день до освобождения ее перевели из ЦИП на Окрестина в Жодино. Видимо, для того, чтобы многие желающие не смогли ее встретить.
«На свободе! Счастье!» — написал в сториз в Instagram спортивный блогер Александр Ивулин.
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Мисс Беларусь-2008 провела под арестом 42 дня.
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