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Фотофакт. Ольга Хижинкова на свободе

20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Мисс Беларусь-2008 провела под арестом 42 дня.

Фотофакт. Ольга Хижинкова на свободе

Фото Александр Ивулин

20 декабря вышла на свободу Ольга Хижинкова. Она провела под арестом 42 дня. За день до освобождения ее перевели из ЦИП на Окрестина в Жодино. Видимо, для того, чтобы многие желающие не смогли ее встретить.

Фотофакт. Ольга Хижинкова на свободе

«На свободе! Счастье!» — написал в сториз в Instagram спортивный блогер Александр Ивулин.

 
 
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Мисс Беларусь-2008 провела под арестом 42 дня.
 
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