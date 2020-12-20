Фотофакт. Ольга Хижинкова на свободе

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Мисс Беларусь-2008 провела под арестом 42 дня.





Фото Александр Ивулин

20 декабря вышла на свободу Ольга Хижинкова. Она провела под арестом 42 дня. За день до освобождения ее перевели из ЦИП на Окрестина в Жодино. Видимо, для того, чтобы многие желающие не смогли ее встретить.





«На свободе! Счастье!» — написал в сториз в Instagram спортивный блогер Александр Ивулин.