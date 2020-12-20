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Ольга Хижинкова вышла на свободу после 42 суток ареста

20.12.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мисс Беларуси-2008 и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова вышла на свободу в Жодино. Она отбыла 42 суток ареста.


Перед окончанием срока Ольгу перевели из минского ЦИП на Окрестина в Жодино. Ожидалось, что она освободится около 15 часов, однако ее отпустили раньше — около 12:30.

Рядом с изолятором Ольгу встречали ее близкие.





Напомним, Хижинкова была задержана 8 ноября во время акции протеста, а спустя три дня ей присудили 12 суток ареста. При этом свидетель ее задержания путался в показаниях, а дело в итоге отправлялось на доработку.

Днем позже ее судили по той же статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) по второму эпизоду и добавили еще 15 суток ареста.

Вскоре над Хижинковой прошел третий суд, а срок ее ареста увеличился до 42 суток. Изначально ожидалось, что Ольга выйдет на свободу через 15 суток после третьего суда, то есть, 11 декабря. Ее пришли встречать десятки друзей, но люди в форме объявили им, что на свободу Хижинкова пока не выйдет.

При этом Ольга Хижинкова содержалась в ужасных условиях, о чем рассказала журналистка TUT.BY Александра Квиткевич, которая провела с ней 10 суток в одной камере.

 
 
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Мисс Беларуси-2008 и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова вышла на свободу после 42 суток ареста.
 
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