В Германии нашли останки древнейшего питона на планете. Им 47 миллионов лет

Источник материала: Tut.by

В карьере Мессель неподалеку от немецкого города Франкфурт-на-Майне обнаружили окаменелости древнейшего питона на планете. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на статью в журнале Biology Letters .





О находке возрастом порядка 47 миллионов лет сообщили палеонтолог Кристер Смит (Krister Smith) из Исследовательского института Зенкенберга и его коллега Хуссам Захер (Hussam Zaher) из Университета Сан-Паулу. По словам ученых, эти окаменелости — самые древние из всех известных их сородичей в мире.

Причем они принадлежат новому виду питонов, ранее не описанных в палеонтологии. Его назвали Messelopython freyi — по месту нахождения, а также в честь немецкого палеонтолога Эберхарда «Дино» Фрея (Eberhard Frey). Он известен благодаря своим исследованием ископаемых рептилий.

В опубликованной статье уточняется: найденный в карьере Messelopython freyi в длину был около одного метра, его скелет практически полностью сохранился. Доктор Смит заявил, что останки помогут сделать шаг в понимании эволюции этих змей, ведь географическое происхождение питонов до сих пор не ясно.

«Анализ показывает, что во времена эоцена эти змеи обитали в Европе», — добавил палеонтолог. Но на время они исчезли из Европы. В миоцене — 23−5 миллиона лет назад — они снова появились здесь. Окончательно ушли отсюда в южные регионы змеи после глобального похолодания.