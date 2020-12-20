Ольга Хижинкова на свободе!

Источник материала: Onliner

В общей сложности Хижинкова провела в заключении 42 дня. Мисс Беларусь 2008 года попала в РУВД 8 ноября. Как и сегодня, стояло воскресенье. Ее имя значилось в списке задержанных, который опубликовал лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр «Вясна». Ольга провела трое суток за решеткой в ожидании суда. 11 ноября Хижинковой дали 12 суток ареста, а 12 ноября добавили еще 15 — уже за участие в несанкционированном мероприятии, датированном 11 октября. Был и третий суд, когда Ольга уже сидела на Окрестина. В итоге набежал срок длительностью 42 суток.

Краткое содержание предыдущих серий и описание нынешней

Хижинкова оказалась в автозаке у Кафедрального собора в столице. На первом суде она рассказала, что 8-го числа шла с цветами поздравлять подругу. Один раз ее объяснение силовики приняли, второй — уже нет.

На втором заседании Ольга признала вину, оспаривать фото с марша в Instagram не стала. В результате решений за 12 ноября общий срок задержания составил 27 суток. Он начал отсчитываться с 15 часов 8 ноября. В протоколе указано время 15:10—15:30.

26 ноября Хижинкова получила еще 15 суток ареста. Обвинение базировалось на фотографии в Instagram и видеосъемке за 25 октября. Суд приговорил Ольгу еще к 15 суткам ареста. Друзья Хижинковой и ее адвокат рассказывали, что наказание не будет суммироваться с предыдущими, поэтому отсчет начинался с 26 ноября.

Итого: мисс Беларусь должна была освободиться 11 декабря. Но оказалось, что казалось. 11 декабря к 17:00 поодаль от Окрестина, возле 11-го дома по улице Кулибина, стала собираться первая часть группы поддержки Ольги. Другая расположилась в непосредственной близости на подходе к воротам.

Ближе к 17:30 две группы поддержки объединились. В какой-то момент вышли работники ЦИПа и спросили у присутствующих, что за собрание. Узнав причину, парировали, что Хижинкова сегодня не выйдет. Позже эту информацию подтвердили и мужу Ольги Ивану Морозову.

Ходили слухи, что Ольге дали еще 9 суток, то есть после третьего суда срок насчитали иначе. Исходя из этой логики, было логично предположить, что Хижинкову отпустят 20 декабря.





Адвокат Хижинковой подала жалобу в прокуратуру Минска, прокуратуру Центрального и Московского районов, ЦИП, ГУВД Мингорисполкома, РУВД Центрального района, администрацию Центрального района — ничего не помогло. До нынешних выходных не появлялось даже ориентировочной информации о сроке заключения и месте пребывания Ольги.

За это время международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских правозащитных организаций подал заявление в прокуратуру города Минска с требованием провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности.

На неделе муж Хижинковой обратился к сочувствующим в своей «инсте». Мол, все бесконечно благодарны за поддержку. Но есть просьба, чтобы встреча Ольги не стала массовым мероприятием: это важно как для собственной безопасности (никто не знает, как сотрудники Окрестина отнесутся к скоплению людей у входа), так и для морального комфорта Ольги, которая находится в тюрьме уже больше месяца.

В воскресенье пришло подтверждение, что Хижинкова точно не на Окрестина. Появилась фото из Жодино — среди содержащихся в тамошнем ИВС оказалась Ольга. Муж приехал в город БелАЗов и самолично убедился в этом, устроив дежурство с утра.

После полудня муж Ольги сообщил, что ее выпустили.











