|
"Правда тела". Когда нельзя идти к нутрициологу
20.12.2020 13:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Какое у него должно быть образование? Кому из них можно верить, а чьих советов лучше остерегаться? А может, лучше все-таки (пока не поздно) на прием к врачу?
© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
Что изучает нутрициолог? Может ли он вести группы по похудению? А отправлять на анализы и ставить диагнозы? А помочь выстроить рацион? Чем могут навредить горе-нутрициологи без медицинского образования? Худеть лучше все-таки с диетологом?
Объясняет диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова:
01:20 Кто такие нутрициологи, должны ли они иметь медицинское образование?
03:30 Может консультировать, но не может лечить: как это работает?
06:20 Питание в школе, колонка в журнале, научные исследования. Что может делать нутрициолог?
10:00 "Не ешьте фрукты на голодный желудок, не пейте воду во время еды". Чем опасны нутрициологи без медицинского образования?
16:50 "Микроскопическими шагами продвигать к здоровью": задачи диетологов и нутрициологов
18:50 Вопрос от слушателя: еда на ночь и перекусы
22:40 Тарелка, радуга, пирамида — гайдлайны по питанию в разных странах
24:30 Авокадо, семена чиа, булгур или гречка, сметана, творог. Почему нет гайдлайна по русской кухне?
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказывает про правильное питание, помогает выстроить рацион и развеивает мифы о совместимости продуктов. Что за модная сегодня специализация — нутрициолог?...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)