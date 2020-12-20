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Ольга Хижинкова вышла на свободу
20.12.2020 13:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В неволе белоруска провела 42 суток.
20 декабря на свободу вышла «Мисс Беларусь-2008» и экс-глава пресс-службы брестского «Динамо» Ольга Хижинкова.Она была задержана еще в начале ноября и содержалась на Окрестина в «специальных условиях». Накануне освобождения стало известно, что ее перевели в Жодино .
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В неволе белоруска провела 42 суток.
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