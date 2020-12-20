Источник материала: Ежедневник

В неволе белоруска провела 42 суток.

20 декабря на свободу вышла «Мисс Беларусь-2008» и экс-глава пресс-службы брестского «Динамо» Ольга Хижинкова.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ольга Хижинкова вышла на свободу В неволе белоруска провела 42 суток.

Она была задержана еще в начале ноября и содержалась на Окрестина в «специальных условиях». Накануне освобождения стало известно, что ее перевели в Жодино .