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Ольга Хижинкова вышла на свободу

20.12.2020 13:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В неволе белоруска провела 42 суток.

20 декабря на свободу вышла «Мисс Беларусь-2008» и экс-глава пресс-службы брестского «Динамо» Ольга Хижинкова.

Она была задержана еще в начале ноября и содержалась  на Окрестина в «специальных условиях». Накануне освобождения стало известно, что ее перевели в Жодино . 
 
 
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В неволе белоруска провела 42 суток.
 
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