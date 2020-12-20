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Ольга Хижинкова вышла на свободу после 42 суток ареста

20.12.2020 13:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

20 декабря вышла на свободу Ольга Хижинкова — Мисс Беларусь-2008. Она провела под административным арестом 42 дня.

Ольга Хижинкова вышла на свободу после 42 суток ареста

Как сообщает «Еврорадио», вчера Хижинкову перевезли из столичного изолятора на Окрестина в Жодино, а сегодня освободили на три часа раньше, чем ожидалось.

Хижинкову задержали в центре Минска 8 ноября, когда в городе проходил марш протеста. 11 ноября суд Заводского района дал ей 12 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии. На следующий день суд Центрального района присудил ей еще 15 суток — за участие в акции 11 октября. 26 ноября решением суда Хижинкова вновь была признана виновной в участии в несанкционированном мероприятии. Ее судили по статье 23.34 КоАП в третий раз.

В изоляторе Ольга Хижинкова встретила свой день рождения.

Белорусские правозащитные организации, входящие в состав Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, подали в прокуратуру Минска заявление с требованием провести проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности.

 
Теги: Минск
 
 
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20 декабря вышла на свободу Ольга Хижинкова — Мисс Беларусь-2008. Она провела под административным арестом 42 дня.
 
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