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Ольга Хижинкова вышла на свободу!
Источник материала: UDF
Ольга Хижинкова. Первые фото на свободе. Фото: TUT.BY
Все это время она содержалась в ИВС на Окрестина в ужасающих условиях.
Правозащитники потребовали провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой.
Стоит отметить, что перед самым освобождением Ольгу перевели в Жодино, пишет
Фото: читатель TUT.BY
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Стоит отметить, что перед самым освобождением Ольгу перевели в Жодино.
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