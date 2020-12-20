ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ольга Хижинкова вышла на свободу!

20.12.2020 13:15 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Ольга Хижинкова вышла на свободу!
Ольга Хижинкова. Первые фото на свободе. Фото: TUT.BY
«Мисс Беларусь» провела за решеткой 42 суток.

Все это время она содержалась в ИВС на Окрестина в ужасающих условиях.

Правозащитники потребовали провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой.

Ольга Хижинкова вышла на свободу!

Стоит отметить, что перед самым освобождением Ольгу перевели в Жодино, пишет TUT.BY.

Ольга Хижинкова вышла на свободу!

Фото: читатель TUT.BY

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоит отметить, что перед самым освобождением Ольгу перевели в Жодино.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ольга Хижинкова на свободе! Мисс Беларусь-2008 была арестована на 42 дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика