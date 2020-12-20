Источник материала: UDF



Ольга Хижинкова. Первые фото на свободе. Фото: TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ольга Хижинкова вышла на свободу! Стоит отметить, что перед самым освобождением Ольгу перевели в Жодино.

Все это время она содержалась в ИВС на Окрестина в ужасающих условиях.Правозащитники потребовали провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношенииСтоит отметить, что перед самым освобождением Ольгу перевели в Жодино, пишет