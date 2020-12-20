Источник материала: Хартия'97

Ученые: На Меркурии так жарко, что там образуется лед 20.12.2020, 13:20

Недавние исследования дают весьма странный ответ.

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, поэтому он буквально раскален. Температура на его поверхности может достигать 400 градусов Цельсия. Тем не менее в 2012 году автоматическая межпланетная станция «Мессенджер», запущенная NASA, заметила нечто удивительное: глыбы водяного льда на поверхности Меркурия, пишет Naked science .

Ранее радиотелескопы обнаруживали нечто яркое и светоотражающее в кратерах Меркурия, поэтому открытие 2012 года подтвердило догадки ученых. Однако оставался вопрос: как? Каким образом на самой горячей планете Солнечной системы мог находиться лед? И откуда он там взялся?

Недавние исследования дают весьма странный ответ. Лед мог появиться не вопреки жаре, а благодаря ей. Вообще, на Меркурии слишком жарко, чтобы там была жидкая вода, не говоря уже о замерзшей.

Но когда рядом находится такой массивный объект, как Солнце, важную роль играет не только температура, но и гравитация. В среднем Меркурий на 60% ближе к светилу, чем Земля. Однако разница между притяжением Солнца на наименьшем и наибольшем расстоянии просто огромна.

К тому же форма Меркурия — неидеальная сфера: он слегка приплюснут, а его вытянутые части действуют как ручки, за которые Солнце притягивает планету к себе, когда она находится на минимальном расстоянии к звезде.

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