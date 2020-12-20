Источник материала: Хартия'97

По минским микрорайонам маршируют протестные колонны 20.12.2020, 12:55

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Видеофакт.

Как сообщают независимые Telegram-каналы, минские микрорайоны вышли на очередной воскресный Марш. Колонны протестующих замечены в Серебрянке, Масюковщине, Юго-Западе и других районах столицы.

Следить за воскресным протестом в Беларуси вы можете в онлайне сайта Charter97.org.





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