|
По минским микрорайонам маршируют протестные колонны
Источник материала: Хартия'97
По минским микрорайонам маршируют протестные колонны
Видеофакт.
Как сообщают независимые Telegram-каналы, минские микрорайоны вышли на очередной воскресный Марш. Колонны протестующих замечены в Серебрянке, Масюковщине, Юго-Западе и других районах столицы.
Следить за воскресным протестом в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)