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По минским микрорайонам маршируют протестные колонны

20.12.2020 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

По минским микрорайонам маршируют протестные колонны

  • 20.12.2020, 12:55
  • 2,050
По минским микрорайонам маршируют протестные колонны

Видеофакт.

Как сообщают независимые Telegram-каналы, минские микрорайоны вышли на очередной воскресный Марш. Колонны протестующих замечены в Серебрянке, Масюковщине, Юго-Западе и других районах столицы.

Следить за воскресным протестом в Беларуси вы можете в онлайне сайта Charter97.org.


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