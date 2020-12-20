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Ольга Хижинкова вышла на свободу

20.12.2020 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ольга Хижинкова вышла на свободу

  • 20.12.2020, 12:43
  • 5,100
Ольга Хижинкова вышла на свободу
Фото: tut.by

Мисс Беларусь-2008 провела под арестом 42 дня.

Как стало известно сайту Charter97.org, Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова вышла на свободу. Ольга была задержана за участие в протестных Маршах и провела под арестом 42 дня.

В поддержку модели и бывшего пресс-секретаря «Динамо-Брест» белоруски запустили акцию: они фотографировались в колготках фирмы Conte, лицом которой являлась Ольга.


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Теги: Брест
 
 
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Мисс Беларусь-2008 провела под арестом 42 дня.
 
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