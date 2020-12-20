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Ольга Хижинкова вышла на свободу
Источник материала: Хартия'97
Ольга Хижинкова вышла на свободу
Мисс Беларусь-2008 провела под арестом 42 дня.
Как стало известно сайту Charter97.org, Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова вышла на свободу. Ольга была задержана за участие в протестных Маршах и провела под арестом 42 дня.
В поддержку модели и бывшего пресс-секретаря «Динамо-Брест» белоруски запустили акцию: они фотографировались в колготках фирмы Conte, лицом которой являлась Ольга.
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Мисс Беларусь-2008 провела под арестом 42 дня.
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