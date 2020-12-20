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Впервые в истории искусственный интеллект управлял самолетом ВВС США

20.12.2020 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Впервые в истории искусственный интеллект управлял самолетом ВВС США

  • 20.12.2020, 12:38
  • 1,608
Впервые в истории искусственный интеллект управлял самолетом ВВС США
Иллюстрационное фото

ИИ искал ракетные установки противника, а пилот управлял самолетом и искал вражеский самолет.

Реактивный самолет ВВС США стал первым военным самолетом, который использовал алгоритм искусственного интеллекта в качестве второго пилота. Высотный самолет U-2 Dragon Lady вылетел с авиабазы ВВС Бил (Калифорния) с помощью алгоритма искусственного интеллекта под названием ARTUμ.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на New Atlas.

В результате трехлетней разработки, ARTUµ был спроектирован и обучен Федеральной лабораторией боевого авиационного командования ВВС США для выполнения конкретных задач в полете, которые обычно выполняются пилотом. Во время испытательного полета ИИ управлял датчиками и тактической навигацией, чтобы помочь отразить имитацию атаки зенитных ракет от другого динамического компьютерного алгоритма во время разведывательной миссии.

Оказавшись в воздухе, интеллект взял на себя управление датчиками, используя идеи, полученные алгоритмом в результате полумиллиона компьютерных симуляций. Как сообщает издание, пилот и ARTUµ работали как одна команда: ИИ искал ракетные установки противника, а пилот управлял самолетом и искал вражеский самолет.

Целью испытательного полета было показать, что ARTUµ функционирует и может сотрудничать с пилотом-человеком для выполнения задач, которые позволят пилоту сосредоточиться на более важных делах. Конечная цель проекта — усовершенствовать технологию на основе данных демонстрационного полета и сделать ее доступной для других систем.

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ИИ искал ракетные установки противника, а пилот управлял самолетом и искал вражеский самолет.
 
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