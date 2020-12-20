Ольга Хижинкова на свободе! Мисс Беларусь-2008 была арестована на 42 дня

Как уже сообщалось, за день до освобождения ее перевели в Жодино. Понятно для чего - чтобы не случилось большого события при встречи Ольги.









Фото Александр Ивулин





«На свободе! Счастье!» — написал в сториз в Instagram спортивный блогер Александр Ивулин.



