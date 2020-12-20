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Ольга Хижинкова на свободе! Мисс Беларусь-2008 была арестована на 42 дня
Источник материала: Партизан
20 декабря вышла на свободу Ольга Хижинкова.
Как уже сообщалось, за день до освобождения ее перевели в Жодино. Понятно для чего - чтобы не случилось большого события при встречи Ольги.
Фото
«На свободе! Счастье!» — написал в сториз в Instagram спортивный блогер Александр Ивулин.
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20 декабря вышла на свободу Ольга Хижинкова.
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