Идеи подарков для нее на Новый год

Источник материала: Onliner Не так много дней осталось, чтобы успеть выбрать подарки под елочку для ваших любимых и дорогих. А дело это непростое, и очень легко промазать с выбором, испортив настроение своей любимой под конец уходящего бестолкового 2020 года. Чтобы такого не произошло, мы решили сосредоточиться на по-настоящему приятных и одновременно полезных вещах, которым обрадуются многие девушки. Что же подарить ей на Новый год? Все ответы — в нашей новой подборке.









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Тут же напоминаем о гарантированных подарках за заказы в Каталоге, которые Onliner дарит вместе с Mastercard .

Как и большинство умных часов, эта модель измеряет пульс, считает шаги и помогает отслеживать цикл. Можно управлять камерой смартфона и плеером. Устройство оснащено небольшим сенсорным экраном. Есть функция измерения кислорода в крови. Кроме розового, часы доступны в зеленом и черном цветах.





Альтернатива — почти копия Apple Watch в нежно-розовом цвете и с тонким корпусом Amazfit GTS за 319 рублей . На одном заряде смогут продержаться чуть ли не неделю. Имеются встроенный GPS и влагозащита. Экран покрыт защитный стеклом Gorilla Glass v3, а сам дисплей здесь занимает больше места, чем у Amazfit Bip U.

Третий вариант — новинка 2020 года Garmin Venu Sq за 620 рублей . Универсальные часы: подойдут и для фитнеса, и на каждый день. У них яркий цветной экран с защитой от царапин. Поддерживается множество спортивных профилей и измерений, включая полезный показатель насыщенности крови кислородом. Могут отслеживать цикл. Встроенный планировщик тренировок позволит оптимизировать ваши занятия. Есть красивый вариант с алюминиевым безелем светло-золотистого цвета с белым корпусом и силиконовым браслетом.

Электрическая зубная щетка с чехлом для путешествий. Хорошая вещь, хоть поначалу пользоваться ей немного непривычно. Поддерживает вращение и пульсацию. В комплекте имеется насадка для интенсивной чистки. Есть индикатор заряда.





Альтернатива — зубная щетка Oral-B Smart 44000N за 210 рублей с двумя насадками в комплекте . Как известно, все становится лучше, если добавить туда Bluetooth. Данная щетка поддерживает связь с мобильным приложением, которое дает оценку вашей чистке зубов в режиме реального времени, чтобы вы смогли усовершенствовать этот процесс и отслеживать свой прогресс.

Входной билет в мир электрических зубных щеток — Xiaomi Mijia Sonic T100 за 37,46 рубля . Простая щетка в красивом оформлении. Два режима работы. От одного заряда работает два часа.

Легкая, простая и компактная читалка с экраном E-Ink Carta. Переключение страниц механическое, осуществляется с помощью кнопок на двух боковых краях. Для хранения книг предусмотрено чуть меньше 4 ГБ, но есть возможность расширения картой памяти. Поддерживает все основные форматы.





Альтернатива — самая дешевая на данный момент читалка от Amazon за 290 рублей . Тонкая и легкая. Имеет сенсорный экран E-Ink Pearl. Поддерживает Wi-Fi и от одного заряда работает четыре недели.

Дорогая альтернатива — Kindle Paperwhite 2018 за 419 рублей . В своей ценовой категории это лучший вариант. Читалка доступна в четырех цветах, включая сливовый и «шалфей». Высокое разрешение экрана позволит лучше воспринимать текст и изображения. Для чтения по ночам или в слабоосвещенных помещениях есть встроенная подсветка.

Формфактор уже давно знакомый: легкие наушники без всяких проводов. От одного заряда работают до 6 часов, а вместе с чехлом — до 15. Поддерживают быструю зарядку. На выбор есть несколько интересных цветов, включая бирюзовый и черный с красными вставками.





Альтернатива — маленькие беспроводные наушники LG Tone Free за 235 рублей . Есть «ambient-режим», чтобы не пропустить важные объявления или разговор, не вынимая наушники из ушей. Пяти минут заряда хватит для прослушивания целого часа музыки. Судя по отзывам, звук хороший и сбалансированный. В фирменном приложении настраиваются эквалайзер и кнопки управления звуком.

Небанальные наушники с красивым оформлением от малоизвестного бренда — Sabbat E12 Ultra за 219 рублей . Форма корпуса повторяет контур ушной раковины для более комфортной посадки. Модель поддерживает кодеки aptX и беспроводную зарядку. В комплекте куча сменных насадок для индивидуальной подстройки наушников.

Походы в зал сейчас затруднительны из-за пандемии, поэтому можно продолжать заниматься собой безопасно дома. В таком случае будет полезен соответствующий подарок. Как вариант, можно подарить что-нибудь из этого набора:





На полном заряде подогревом рук можно пользоваться до 12 часов. Полезная штука для холодных погодных условий. Модель доступна в розовом и голубом цветах.





Альтернатива — популярное портативное зарядное устройство Xiaomi с поддержкой быстрой зарядки за 32,5 рубля . Можно одновременно заряжать два устройства. Емкость — 10 000 мА·ч. Компактный и тонкий корпус выполнен из металла. Заряжать же сам «банк» можно через USB Type-C или microUSB.

Запасной современный вариант с поддержкой беспроводной зарядки смартфона — Xiaomi за 59 рублей . Для подключения доступен только один разъем, но зато с поддержкой Qualcomm Quick Charge.

Подарите гавайское настроение и прекрасные тонкие мелодии любимых песен. Простая маленькая гитарка с чехлом для переноски в комплекте. При необходимости на YouTube можно найти отличные уроки игры на укулеле. Flight TUS35 доступна в семи красивых цветах.





Набор включает аэратор, нож для распечатывания бутылки, пробку для хранения открытого вина и самый главный инструмент — электрический штопор. Можно эффектно и быстро открыть бутылку, а также раскрыть вкус любимого напитка. Набор сразу готов к дарению, ведь поставляется в красивой упаковке.





Бюджетная альтернатива — электроштопор без аксессуаров от 59 рублей . Аэратора и пробки уже не будет, но нож для распечатывания бутылки идет в комплекте. Электрический штопор Weissgauff WGC 1016 работает от четырех батареек, а Huo Hou — от аккумулятора.

Целая серия больших бокалов для вина с потешными надписями: «Истина в вине», «Алкогольвица», «Беру вино на себя», «Слезы бывших», «Шальная императрица» и так далее. Такой бокал поднимает настроение не только содержимым, но и своим оформлением.





Посуда с двойными стенками — это не только эстетически приятно, но и функционально: стаканы сохранят напиток горячим в течение долгого времени, при этом их будет комфортно держать, не обжигая руки.





Бюджетная альтернатива — стакан Wilmax за 17 рублей . Стекло тоньше, чем у DeLonghi, поэтому кофе или чай будут остывать чуть быстрее. Продаются стаканы по одному и в очень простой упаковке, поэтому не забудьте позаботиться о подарочном оформлении.

Главная фишка — тихий клик. Механизмы кнопок и колесика прокрутки работают абсолютно бесшумно, поэтому можно работать, не мешая окружающим. К ноутбуку или планшету подключается по Bluetooth, а при необходимости можно использовать компактный USB-радиоприемник.

Большой и вместительный рюкзак с минималистичным оформлением и продуманной системой хранения. Выполнен из нейлона и полиэстера с влагозащитой. Широкие и мягкие ремни не будут натирать плечи.





Основа набора — это часы из коллекции Freja со вставками кристаллов Swarovski на белом циферблате и миланским браслетом. К ним прилагается регулируемая по длине цепочка из нержавеющей стали с изящной подвеской в форме сердца.





Альтернатива с керамикой — часы Fossil в наборе с двумя парами сережек за 321 рубль . Кристаллы Swarovski на корпусе и перламутровом циферблате, стальной браслет со вставками из керамики, нежный цвет розового золота — все это понравится любой девушке. В красивой коробке поставляются еще две пары сережек-гвоздиков в виде сердец и стрелы.

Еще один набор с кристаллами — часы Anne Klein с двумя браслетами на руку за 380 рублей . Металлические часы диаметром 24 миллиметра с перламутровым циферблатом и браслеты на руку украшены кристаллами Swarovski. Часы можно комбинировать с одним из браслетов либо носить сразу с двумя.

Квадратная форма вмещает в себя 10 отделений. Драгоценности будут недоступны для ненаходчивых воров или детей благодаря встроенному замочку. Для удобства надевания украшений предусмотрено зеркало.





Альтернатива — шкатулка поменьше MonAmi CX9050 за 52 рубля . Доступна в трех цветах. Семь отделений вместят небольшую коллекцию украшений, включая специальные крепежи для кулонов на цепочках.

Подсветка работает от аккумулятора. Устройство можно использовать не только для нанесения или снятия макияжа, но и как настольную лампу или ночник. Есть схожий вариант с такими же функциями, но бо́льшим зеркалом .





Альтернатива — настольное косметическое зеркало от Jordan & Judy за 45 рублей . Компактное по размерам и работает от аккумулятора. Три режима подсветки позволяют настроить яркость для той или иной процедуры.

Тут много шоколадных трюфелей и конфет с различными начинками, есть набор с баночками меда и экзотическим чаем.





Без этой вещи никак нельзя целоваться в холодную и ветреную погоду. А если серьезно, то это незаменимая вещь в сумочке любой девушки. Бальзам отлично увлажняет сухие губы и мгновенно заживляет обветренные, а также защищает их от солнца и холода.





Многофункциональный гель с алоэ Holika (250 миллилитров) за 20 рублей . Используется как гель для ухода за телом, экспресс-маска для лица, маска для волос (восстанавливает непослушные, пересушенные волосы), увлажняющая база под макияж, а также как средство после бритья. Успокаивает, освежает и тонизирует. Отлично насыщает кожу, придавая ей гладкость, мягкость и нежность.

Корейские маски для лица от 2 рублей . Разнообразие активных ингредиентов для увлажнения кожи и эффекта свежести. Можно дарить пачками, пригодятся в любом случае.





За этот подарок жена, девушка или подруга скажет огромное спасибо. Если у нее такого нет, то она точно его хочет. Что это вообще такое? Если вкратце, аппарат создан для приведения кожи в здоровый вид и поддержания молодости. Если подробнее, прибор излучает импульсный ток малой силы и высокой частоты, который положительно влияет на ткани. Под действием тока улучшается кровообращение, устраняются спазмы сосудов, в результате чего клетки начинают усиленно обновляться, ускоряется обмен веществ. В комплекте с Gezatone Biolift4 идут насадки, предназначенные для работы по лицу, телу и коже головы. Немаловажно, что красивое оформление коробки избавит от мучительного выбора упаковки.





Красивая гладкая кожа без расширенных пор со щеткой для лица Beurer FC 49 за 90,5 рубля . Что делает и как работает щетка? Она очищает и массажирует. Вибрационная технология разглаживает кожу и стимулирует циркуляцию крови в области лица. Рабочая зона прибора разделена на три функциональные области: с мелкими щетинками, крупными щетинками (зона массажа) и точечную зону очистки. Это позволяет использовать прибор для разных типов кожи: жирной, нормальной и чувствительной.

Какой эффект это дает? Очищается кожа лица, улучшается кровообращение, очищаются и сужаются поры, что способствует процессу регенерации клеток.

С этой щеткой умывание выйдет на новый уровень. Девушки рассказывают об эффекте с первого применения. Приятным бонусом будет скидка в размере 20%.

Косметологический уход на дому с прибором для ультразвуковой чистки Gezatone за 115 рублей . Ультрастильный, легкий, компактный аппарат предназначен для глубокого очищения, лифтинга и тонизации кожи. Сочетание трех самых популярных косметологических методик — ультразвукового пилинга, микромассажа и фонофореза — позволяет проводить профессиональные процедуры глубокой чистки и ухода за кожей лица и зоны декольте в домашних условиях. А сейчас немного теории для любознательных. Принцип действия прибора основан на генерации ультразвуковых волн интенсивностью 24 МГц, которые вызывают невидимые для глаза колебания тонкой трапециевидной лопаточки из ультрапрочного металла. Такие УЗ-сигналы деликатно отделяют ороговевший роговой слой эпидермиса от «живых» клеток, размягчают сальные пробки, способствуют выведению глубоких загрязнений из пор кожи.