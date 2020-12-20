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Идеи подарков для нее на Новый год

20.12.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Не так много дней осталось, чтобы успеть выбрать подарки под елочку для ваших любимых и дорогих. А дело это непростое, и очень легко промазать с выбором, испортив настроение своей любимой под конец уходящего бестолкового 2020 года. Чтобы такого не произошло, мы решили сосредоточиться на по-настоящему приятных и одновременно полезных вещах, которым обрадуются многие девушки. Что же подарить ей на Новый год? Все ответы — в нашей новой подборке.

Идеи подарков для нее на Новый год

Идеи подарков для нее на Новый год

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Тут же напоминаем о гарантированных подарках за заказы в Каталоге, которые Onliner дарит вместе с Mastercard.

Умные часы на каждый день с уведомлениями и спортивными профилями Amazfit Bip U за 159 рублей

Как и большинство умных часов, эта модель измеряет пульс, считает шаги и помогает отслеживать цикл. Можно управлять камерой смартфона и плеером. Устройство оснащено небольшим сенсорным экраном. Есть функция измерения кислорода в крови. Кроме розового, часы доступны в зеленом и черном цветах.

Идеи подарков для нее на Новый год

Альтернатива — почти копия Apple Watch в нежно-розовом цвете и с тонким корпусом Amazfit GTS за 319 рублей. На одном заряде смогут продержаться чуть ли не неделю. Имеются встроенный GPS и влагозащита. Экран покрыт защитный стеклом Gorilla Glass v3, а сам дисплей здесь занимает больше места, чем у Amazfit Bip U.

Третий вариант — новинка 2020 года Garmin Venu Sq за 620 рублей. Универсальные часы: подойдут и для фитнеса, и на каждый день. У них яркий цветной экран с защитой от царапин. Поддерживается множество спортивных профилей и измерений, включая полезный показатель насыщенности крови кислородом. Могут отслеживать цикл. Встроенный планировщик тренировок позволит оптимизировать ваши занятия. Есть красивый вариант с алюминиевым безелем светло-золотистого цвета с белым корпусом и силиконовым браслетом.

Умные часы Amazfit Bip U (розовый)
фитнес-часы, поддержка Android/iOS, экран TFT 1.43" (320x302, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 1 неделя 2 суток
–27%159 р.
8 предложений
Умные часы Amazfit GTS (золотистый)
13 отзывов
часы-компаньон, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 1.65" (348x442, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 1 неделя
329 р.
27 предложений
Умные часы Garmin Venu Sq (белый)
фитнес-часы, поддержка Android/iOS, шагомер, пульсометр, время работы: 6 суток
620 р.
5 предложений
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Больше часов тут

Для красивой и белоснежной улыбки — зубная щетка Oral-B Pro 1750 за 120 рублей

Электрическая зубная щетка с чехлом для путешествий. Хорошая вещь, хоть поначалу пользоваться ей немного непривычно. Поддерживает вращение и пульсацию. В комплекте имеется насадка для интенсивной чистки. Есть индикатор заряда.

Идеи подарков для нее на Новый год

Альтернатива — зубная щетка Oral-B Smart 44000N за 210 рублей с двумя насадками в комплекте. Как известно, все становится лучше, если добавить туда Bluetooth. Данная щетка поддерживает связь с мобильным приложением, которое дает оценку вашей чистке зубов в режиме реального времени, чтобы вы смогли усовершенствовать этот процесс и отслеживать свой прогресс.

Входной билет в мир электрических зубных щеток — Xiaomi Mijia Sonic T100 за 37,46 рубля. Простая щетка в красивом оформлении. Два режима работы. От одного заряда работает два часа.

Электрическая зубная щетка Oral-B Pro 1 750 D16.513.1UX
1 отзыв
зубная щетка, питание от аккумулятора, движение головки: вращение + пульсация
120 р.
5 предложений
Электрическая зубная щетка Oral-B Smart 4 4000N (D601.524.3)
зубная щетка, мягкая чистка/отбеливание, питание от аккумулятора, движение головки: вращение + пульсация, поддержка мобильного приложения
210 р.
12 предложений
Электрическая зубная щетка Xiaomi Mijia Sonic T100 (голубой)
7 отзывов
зубная щетка, мягкая чистка, питание от аккумулятора, движение головки: пульсация
37,46 р.
6 предложений
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Посмотреть другие щетки

Чтобы много читать без вреда для глаз и в любом месте — электронная книга Digma за 208 рублей

Легкая, простая и компактная читалка с экраном E-Ink Carta. Переключение страниц механическое, осуществляется с помощью кнопок на двух боковых краях. Для хранения книг предусмотрено чуть меньше 4 ГБ, но есть возможность расширения картой памяти. Поддерживает все основные форматы.

Идеи подарков для нее на Новый год

Альтернатива — самая дешевая на данный момент читалка от Amazon за 290 рублей. Тонкая и легкая. Имеет сенсорный экран E-Ink Pearl. Поддерживает Wi-Fi и от одного заряда работает четыре недели.

Дорогая альтернатива — Kindle Paperwhite 2018 за 419 рублей. В своей ценовой категории это лучший вариант. Читалка доступна в четырех цветах, включая сливовый и «шалфей». Высокое разрешение экрана позволит лучше воспринимать текст и изображения. Для чтения по ночам или в слабоосвещенных помещениях есть встроенная подсветка.

Электронная книга Digma e60C
11 отзывов
экран 6" E-Ink Carta, монохромный, 600 x 800, память 4 Гб, карты памяти
209 р.
8 предложений
Электронная книга Amazon Kindle (8-е поколение) (черный)
13 отзывов
экран 6" E-Ink Pearl, монохромный, 600 x 800, сенсорный, память 4 Гб, Wi-Fi
290 р.
2 предложения
Электронная книга Amazon Kindle Paperwhite 2018 8GB (черный)
11 отзывов
экран 6" E-Ink Carta, монохромный, 1072 x 1448, сенсорный, с подсветкой, память 8 Гб, Wi-Fi
419 р.
8 предложений
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Еще больше читалок тут

Новинки из мира наушников для полностью беспроводного прослушивания — JBL Tune 115TWS за 119 рублей

Формфактор уже давно знакомый: легкие наушники без всяких проводов. От одного заряда работают до 6 часов, а вместе с чехлом — до 15. Поддерживают быструю зарядку. На выбор есть несколько интересных цветов, включая бирюзовый и черный с красными вставками.

Идеи подарков для нее на Новый год

Альтернатива — маленькие беспроводные наушники LG Tone Free за 235 рублей. Есть «ambient-режим», чтобы не пропустить важные объявления или разговор, не вынимая наушники из ушей. Пяти минут заряда хватит для прослушивания целого часа музыки. Судя по отзывам, звук хороший и сбалансированный. В фирменном приложении настраиваются эквалайзер и кнопки управления звуком.

Небанальные наушники с красивым оформлением от малоизвестного бренда — Sabbat E12 Ultra за 219 рублей. Форма корпуса повторяет контур ушной раковины для более комфортной посадки. Модель поддерживает кодеки aptX и беспроводную зарядку. В комплекте куча сменных насадок для индивидуальной подстройки наушников.

Наушники JBL Tune 115TWS (белый)
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, быстрая зарядка, время работы 6 ч
119 р.
13 предложений
Наушники LG Tone Free HBS-FN4 (белый)
2 отзыва
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка, время работы 6 ч
235 р.
11 предложений
Наушники Sabbat E12 Ultra (beauty stone)
5 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, время работы 6 ч
219 р.
2 предложения
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Все полностью беспроводные наушники

Поддержка фигуры в домашних условиях. Собираем готовый набор для фитнеса

Походы в зал сейчас затруднительны из-за пандемии, поэтому можно продолжать заниматься собой безопасно дома. В таком случае будет полезен соответствующий подарок. Как вариант, можно подарить что-нибудь из этого набора:


Гантели Starfit DB-201 1 кг (зеленый)
2 отзыва
гантели, покрытие неопрен, 1 кг
10,00 р.
5 предложений
Гантели Atemi AD-03 2x0.5 кг
гантели, покрытие EVA, 1 кг
23,63 р.
1 предложение
Гиря Starfit DB-502 2 кг
гиря, покрытие пластик, 2 кг
13,76 р.
2 предложения
Утяжелитель Body Form BF-WUN02 2x0.4 кг (розовый)
утяжелитель, 0.4-0.8 кг
16,32 р.
2 предложения
Коврик Starfit FM-301 NBR (10 мм, салатовый)
13 отзывов
183x58 см, 10 мм, искусственный каучук, салатовый
33,00 р.
6 предложений
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Портативное зарядное устройство с функцией подогрева рук — Baseus Mini Q Hand Warmer за 56 рублей

На полном заряде подогревом рук можно пользоваться до 12 часов. Полезная штука для холодных погодных условий. Модель доступна в розовом и голубом цветах.

Идеи подарков для нее на Новый год

Альтернатива — популярное портативное зарядное устройство Xiaomi с поддержкой быстрой зарядки за 32,5 рубля. Можно одновременно заряжать два устройства. Емкость — 10 000 мА·ч. Компактный и тонкий корпус выполнен из металла. Заряжать же сам «банк» можно через USB Type-C или microUSB.

Запасной современный вариант с поддержкой беспроводной зарядки смартфона — Xiaomi за 59 рублей. Для подключения доступен только один разъем, но зато с поддержкой Qualcomm Quick Charge.

Портативное зарядное устройство Baseus Mini Q Hand Warmer PPALL-CXQ04 10000mAh (розовый)
10000 мАч (37 Вт·ч), выходы: 1 x 5V (2100 мА)
56,00 р.
2 предложения
Портативное зарядное устройство Xiaomi Mi Power Bank 3 PLM13ZM 10000mAh (черный)
2 отзыва
10000 мАч (37 Вт·ч), выходы: 2 x 5V/9V/12V (2400 мА)
32,52 р.
20 предложений
Портативное зарядное устройство Xiaomi Mi Power Bank 3 Wireless WPB15ZM 10000mAh (черный)
3 отзыва
10000 мАч (37 Вт·ч), выходы: 1 x 5V/9V/12V (2400 мА), беспроводная зарядка
59,00 р.
14 предложений
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Для музыкальных девчонок — укулеле-сопрано с верхней декой из липы — Flight TUS35 за 104 рубля

Подарите гавайское настроение и прекрасные тонкие мелодии любимых песен. Простая маленькая гитарка с чехлом для переноски в комплекте. При необходимости на YouTube можно найти отличные уроки игры на укулеле. Flight TUS35 доступна в семи красивых цветах.


Укулеле Flight TUS35 YW
укулеле, сопрано, правосторонняя, 4 струны, 15 ладов, шпон липы/пластик
104 р.
3 предложения
Укулеле Flight TUS35 RD
укулеле, сопрано, правосторонняя, 4 струны, 15 ладов, шпон липы/пластик
104 р.
4 предложения
Укулеле Flight TUS35 DB
укулеле, сопрано, правосторонняя, 4 струны, 15 ладов, шпон липы/пластик
104 р.
3 предложения
Еще больше укулеле в Каталоге

Набор для вина с электроштопором в красивой упаковке от 79 рублей

Набор включает аэратор, нож для распечатывания бутылки, пробку для хранения открытого вина и самый главный инструмент — электрический штопор. Можно эффектно и быстро открыть бутылку, а также раскрыть вкус любимого напитка. Набор сразу готов к дарению, ведь поставляется в красивой упаковке.

Идеи подарков для нее на Новый год
Набор для бара Circle Joy CJ-TZ02
набор для бара (дозатор/нож для горлышка бутылки/пробка для бутылки/электроштопор), сталь, питание от батареек
99,00 р.
8 предложений
Набор для бара Huo Hou HU0090
набор для бара (аэратор/нож для горлышка бутылки/пробка для бутылки/электроштопор), пластик, питание от аккумулятора
155 р.
3 предложения
Набор для бара Prestigio Nemi PWO103SL
набор для бара (аэратор/нож для горлышка бутылки/пробка для бутылки/электроштопор), сталь, питание от аккумулятора
80,84 р.
3 предложения
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Бюджетная альтернатива — электроштопор без аксессуаров от 59 рублей. Аэратора и пробки уже не будет, но нож для распечатывания бутылки идет в комплекте. Электрический штопор Weissgauff WGC 1016 работает от четырех батареек, а Huo Hou — от аккумулятора.

Электроштопор Huo Hou Electric Wine Opener HU0027
2 отзыва
электроштопор (штопор), пластик, питание от аккумулятора
65,00 р.
6 предложений
Электроштопор Weissgauff WGC 1016 Bronze
электроштопор, пластик/сталь, питание от батареек
59,01 р.
2 предложения
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Хорошее дополнение к штопору — бокалы с гравировкой за 20 рублей

Целая серия больших бокалов для вина с потешными надписями: «Истина в вине», «Алкогольвица», «Беру вино на себя», «Слезы бывших», «Шальная императрица» и так далее. Такой бокал поднимает настроение не только содержимым, но и своим оформлением.


Бокал для вина Мастерская TrueLaser Истина в вине BV018
1 шт, объем 630 мл, стекло, рисунок (принт)
20,00 р.
1 предложение
Бокал для вина Мастерская TrueLaser Алкогольвица BV021
1 шт, объем 630 мл, стекло, рисунок (принт)
20,00 р.
1 предложение
Бокал для вина Мастерская TrueLaser Слезы бывших BV017
1 шт, объем 630 мл, стекло, рисунок (принт)
20,00 р.
1 предложение
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Горячий кофе и вкусные фото для «инсты» со стаканами DeLonghi за 68 рублей

Посуда с двойными стенками — это не только эстетически приятно, но и функционально: стаканы сохранят напиток горячим в течение долгого времени, при этом их будет комфортно держать, не обжигая руки.

Идеи подарков для нее на Новый год

Бюджетная альтернатива — стакан Wilmax за 17 рублей. Стекло тоньше, чем у DeLonghi, поэтому кофе или чай будут остывать чуть быстрее. Продаются стаканы по одному и в очень простой упаковке, поэтому не забудьте позаботиться о подарочном оформлении.

Набор стаканов DeLonghi DBWALLLATTE
1 отзыв
набор стаканов на 2 персоны, для латте, 220 мл, стекло, цвет: прозрачный
68,00 р.
7 предложений
Стакан Wilmax 888704/A
1 отзыв
стакан, универсальное, 250 мл, стекло, цвет: прозрачный
17,00 р.
1 предложение
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Больше посуды для кофе тут

Маленькая и бесшумная беспроводная мышь Logitech M350 Pebble за 58 рублей

Главная фишка — тихий клик. Механизмы кнопок и колесика прокрутки работают абсолютно бесшумно, поэтому можно работать, не мешая окружающим. К ноутбуку или планшету подключается по Bluetooth, а при необходимости можно использовать компактный USB-радиоприемник.

Мышь Logitech M350 Pebble (розовый)
15 отзывов
ноутбучная мышь для ПК/для компьютеров Apple/для планшетов Windows, радио/Bluetooth, сенсор оптический 1000 dpi, 3 кнопки, колесо с нажатием, цвет розовый
55,96 р.
11 предложений
Мышь Logitech M350 Pebble (белый)
15 отзывов
ноутбучная мышь для ПК/для компьютеров Apple/для планшетов Windows, радио/Bluetooth, сенсор оптический 1000 dpi, 3 кнопки, колесо с нажатием, цвет белый
58,50 р.
17 предложений
Мышь Logitech M350 Pebble (графит)
15 отзывов
ноутбучная мышь для ПК/для компьютеров Apple/для планшетов Windows, радио/Bluetooth, сенсор оптический 1000 dpi, 3 кнопки, колесо с нажатием, цвет графит
58,33 р.
17 предложений

Стиль и удобство в новом городском рюкзаке Ninetygo Light Travel L за 69 рублей

Большой и вместительный рюкзак с минималистичным оформлением и продуманной системой хранения. Выполнен из нейлона и полиэстера с влагозащитой. Широкие и мягкие ремни не будут натирать плечи.

Идеи подарков для нее на Новый год
Рюкзак Ninetygo Light Travel L (белый)
городской, унисекс; 18 л; 1 отделение, ортопедическая спинка, вентиляция спины
69,00 р.
3 предложения
Рюкзак Ninetygo Light Travel L (желтый)
городской, унисекс; 18 л; 1 отделение, ортопедическая спинка, вентиляция спины
69,00 р.
2 предложения
Рюкзак Ninetygo Light Travel L (розовый)
городской, женский; 18 л; 1 отделение, ортопедическая спинка, вентиляция спины
69,00 р.
2 предложения

Подарочный набор украшений с кристаллами Swarovski — часы Skagen с подвеской за 350 рублей

Основа набора — это часы из коллекции Freja со вставками кристаллов Swarovski на белом циферблате и миланским браслетом. К ним прилагается регулируемая по длине цепочка из нержавеющей стали с изящной подвеской в форме сердца.

Идеи подарков для нее на Новый год

Альтернатива с керамикой — часы Fossil в наборе с двумя парами сережек за 321 рубль. Кристаллы Swarovski на корпусе и перламутровом циферблате, стальной браслет со вставками из керамики, нежный цвет розового золота — все это понравится любой девушке. В красивой коробке поставляются еще две пары сережек-гвоздиков в виде сердец и стрелы.

Еще один набор с кристаллами — часы Anne Klein с двумя браслетами на руку за 380 рублей. Металлические часы диаметром 24 миллиметра с перламутровым циферблатом и браслеты на руку украшены кристаллами Swarovski. Часы можно комбинировать с одним из браслетов либо носить сразу с двумя.

Набор часов с украшениями Skagen SKW1101
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 26 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет миланский
350 р.
3 предложения
Набор часов с украшениями Fossil ES3965SET
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 30 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет металлический
–10%321 р.
4 предложения
Набор часов с украшениями Anne Klein 1869SVST
женские, механизм кварцевый, 24 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет металлический
380 р.
3 предложения
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Больше подарочных наборов тут

Удобная организация всех украшений для вашей леди — шкатулка для колец и сережек с зеркалом MonAmi за 86 рублей

Квадратная форма вмещает в себя 10 отделений. Драгоценности будут недоступны для ненаходчивых воров или детей благодаря встроенному замочку. Для удобства надевания украшений предусмотрено зеркало.

Идеи подарков для нее на Новый год

Альтернатива — шкатулка поменьше MonAmi CX9050 за 52 рубля. Доступна в трех цветах. Семь отделений вместят небольшую коллекцию украшений, включая специальные крепежи для кулонов на цепочках.

Шкатулка для украшений MonAmi CX7191 (бежевый)
квадратная, цвет бежевый, 10 отделений, с зеркалом
86,94 р.
2 предложения
Шкатулка для украшений MonAmi CX9050 (голубой)
квадратная, цвет голубой, 7 отделений
51,96 р.
2 предложения
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Косметическое зеркало с ушками и подсветкой ShineMirror TD-026 за 35 рублей

Подсветка работает от аккумулятора. Устройство можно использовать не только для нанесения или снятия макияжа, но и как настольную лампу или ночник. Есть схожий вариант с такими же функциями, но бо́льшим зеркалом.

Идеи подарков для нее на Новый год

Альтернатива — настольное косметическое зеркало от Jordan & Judy за 45 рублей. Компактное по размерам и работает от аккумулятора. Три режима подсветки позволяют настроить яркость для той или иной процедуры.

Косметическое зеркало ShineMirror TD-026 (розовый)
зеркало с подсветкой, настольное, увеличение: отсутствует, регулировка угла наклона
35,00 р.
1 предложение
Косметическое зеркало ShineMirror TD-011 (белый/розовый)
зеркало с подсветкой, настольное, 14 см, увеличение: отсутствует, регулировка угла наклона
75,00 р.
1 предложение
Косметическое зеркало Jordan&Judy NV026
1 отзыв
зеркало с подсветкой, настольное, увеличение: отсутствует, регулировка угла наклона
45,00 р.
2 предложения
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Косметические зеркала в Каталоге Onliner

Для сладкоежек — подарочные наборы с конфетами и разными вкусностями от 8,5 рубля

Тут много шоколадных трюфелей и конфет с различными начинками, есть набор с баночками меда и экзотическим чаем.


Подарочный набор La Truffe Набор из 4 конфет в коробке белого или золотого цвета с лентой
на любой праздник для мужчины/для женщины, содержание набора: конфеты, 40 г
8,50 р.
1 предложение
Подарочный набор Конфетница Сырная тарелка 9 конфет
на любой праздник для мужчины/для женщины, содержание набора: набор сырных конфет, 160 г
20,00 р.
1 предложение
Подарочный набор TeaShop Чайный подарок на 2 чая N13
на Новый год и Рождество для мужчины/для женщины, содержание набора: китайский зеленый чай 40 гр, китайский красный чай 40 гр, 2 банки, коробка
28,00 р.
1 предложение
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Все подарочные наборы под елку в Каталоге

Универсальные подарки для большинства девушек — например, бальзам для губ Carmex Original Stick за 10 рублей

Без этой вещи никак нельзя целоваться в холодную и ветреную погоду. А если серьезно, то это незаменимая вещь в сумочке любой девушки. Бальзам отлично увлажняет сухие губы и мгновенно заживляет обветренные, а также защищает их от солнца и холода.


Carmex Бальзам для губ Original Stick (4.25 г)
бальзам для губ, для всех типов кожи, SPF 15, свойства - увлажнение/питание, активные ингредиенты - какао/ментол
10,63 р.
1 предложение
Вся косметика по уходу за лицом

Многофункциональный гель с алоэ Holika (250 миллилитров) за 20 рублей. Используется как гель для ухода за телом, экспресс-маска для лица, маска для волос (восстанавливает непослушные, пересушенные волосы), увлажняющая база под макияж, а также как средство после бритья. Успокаивает, освежает и тонизирует. Отлично насыщает кожу, придавая ей гладкость, мягкость и нежность.

Holika Holika Гель с алоэ универсальный 99% 250 мл
гель для тела/для рук/для ног, для всех типов кожи, свойства - восстановление/омоложение/против воспалений/против пигментных пятен/смягчение/снятие раздражения/увлажнение, активные ингредиенты - алоэ/арбуз/бамбук/капуста/кукуруза/лотос/огурец/центелла азиатская, объем 250 мл
19,90 р.
4 предложения
Вся косметика по уходу за телом

Корейские маски для лица от 2 рублей. Разнообразие активных ингредиентов для увлажнения кожи и эффекта свежести. Можно дарить пачками, пригодятся в любом случае.


Mijin Маска тканевая с алоэ (22 г)
маска для лица, для всех типов кожи, 20+, свойства - снятие раздражения/увлажнение, активные ингредиенты - аллантоин/алоэ/бетаин/гамамелис/гиалуроновая кислота, объем 22 мл
2,00 р.
1 предложение
Elizavecca Vita Deep Power Ringer Mask Pack 23 мл
1 отзыв
маска для лица, для всех типов кожи, свойства - восстановление/питание/повышение упругости/увлажнение, объем 23 мл
2,30 р.
8 предложений
J:ON Тканевая маска Snail Daily Essence Mask 10x23 мл
1 отзыв
маска для лица, для всех типов кожи, свойства - питание/увлажнение, объем 230 мл
2,00 р.
4 предложения
Сравнить эти товары →

Здоровая кожа и продление молодости с аппаратом Дарсонваль Gezatone Biolift4 за 135 рублей

За этот подарок жена, девушка или подруга скажет огромное спасибо. Если у нее такого нет, то она точно его хочет. Что это вообще такое? Если вкратце, аппарат создан для приведения кожи в здоровый вид и поддержания молодости. Если подробнее, прибор излучает импульсный ток малой силы и высокой частоты, который положительно влияет на ткани. Под действием тока улучшается кровообращение, устраняются спазмы сосудов, в результате чего клетки начинают усиленно обновляться, ускоряется обмен веществ. В комплекте с Gezatone Biolift4 идут насадки, предназначенные для работы по лицу, телу и коже головы. Немаловажно, что красивое оформление коробки избавит от мучительного выбора упаковки.

Идеи подарков для нее на Новый год

Красивая гладкая кожа без расширенных пор со щеткой для лица Beurer FC 49 за 90,5 рубля. Что делает и как работает щетка? Она очищает и массажирует. Вибрационная технология разглаживает кожу и стимулирует циркуляцию крови в области лица. Рабочая зона прибора разделена на три функциональные области: с мелкими щетинками, крупными щетинками (зона массажа) и точечную зону очистки. Это позволяет использовать прибор для разных типов кожи: жирной, нормальной и чувствительной.

Какой эффект это дает? Очищается кожа лица, улучшается кровообращение, очищаются и сужаются поры, что способствует процессу регенерации клеток.

С этой щеткой умывание выйдет на новый уровень. Девушки рассказывают об эффекте с первого применения. Приятным бонусом будет скидка в размере 20%.

Косметологический уход на дому с прибором для ультразвуковой чистки Gezatone за 115 рублей. Ультрастильный, легкий, компактный аппарат предназначен для глубокого очищения, лифтинга и тонизации кожи. Сочетание трех самых популярных косметологических методик — ультразвукового пилинга, микромассажа и фонофореза — позволяет проводить профессиональные процедуры глубокой чистки и ухода за кожей лица и зоны декольте в домашних условиях. А сейчас немного теории для любознательных. Принцип действия прибора основан на генерации ультразвуковых волн интенсивностью 24 МГц, которые вызывают невидимые для глаза колебания тонкой трапециевидной лопаточки из ультрапрочного металла. Такие УЗ-сигналы деликатно отделяют ороговевший роговой слой эпидермиса от «живых» клеток, размягчают сальные пробки, способствуют выведению глубоких загрязнений из пор кожи.

Аппарат Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 (розовый)
аппарат Дарсонваль, питание от сети, цвет розовый
135 р.
7 предложений
Аппарат Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 (зеленый)
аппарат Дарсонваль, питание от сети, цвет зеленый
135 р.
8 предложений
Прибор для чистки и массажа лица Beurer FC 49
3 отзыва
прибор для чистки и массажа лица, 15 режимов, питание от аккумулятора, цвет фиолетовый
–20%90,56 р.
6 предложений
Прибор для ультразвукового пилинга Gezatone Bio Sonic 770 S
1 отзыв
прибор для ультразвукового пилинга, 3 режима, питание от аккумулятора, цвет розовый
115 р.
8 предложений
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