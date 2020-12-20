Идеи подарков для нее на Новый год

Не так много дней осталось, чтобы успеть выбрать подарки под елочку для ваших любимых и дорогих. А дело это непростое, и очень легко промазать с выбором, испортив настроение своей любимой под конец уходящего бестолкового 2020 года. Чтобы такого не произошло, мы решили сосредоточиться на по-настоящему приятных и одновременно полезных вещах, которым обрадуются многие девушки. Что же подарить ей на Новый год? Все ответы — в нашей новой подборке.
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Как и большинство умных часов, эта модель измеряет пульс, считает шаги и помогает отслеживать цикл. Можно управлять камерой смартфона и плеером. Устройство оснащено небольшим сенсорным экраном. Есть функция измерения кислорода в крови. Кроме розового, часы доступны в зеленом и черном цветах.
Третий вариант — новинка 2020 года Garmin Venu Sq за 620 рублей. Универсальные часы: подойдут и для фитнеса, и на каждый день. У них яркий цветной экран с защитой от царапин. Поддерживается множество спортивных профилей и измерений, включая полезный показатель насыщенности крови кислородом. Могут отслеживать цикл. Встроенный планировщик тренировок позволит оптимизировать ваши занятия. Есть красивый вариант с алюминиевым безелем светло-золотистого цвета с белым корпусом и силиконовым браслетом.
Электрическая зубная щетка с чехлом для путешествий. Хорошая вещь, хоть поначалу пользоваться ей немного непривычно. Поддерживает вращение и пульсацию. В комплекте имеется насадка для интенсивной чистки. Есть индикатор заряда.
Легкая, простая и компактная читалка с экраном E-Ink Carta. Переключение страниц механическое, осуществляется с помощью кнопок на двух боковых краях. Для хранения книг предусмотрено чуть меньше 4 ГБ, но есть возможность расширения картой памяти. Поддерживает все основные форматы.
Дорогая альтернатива — Kindle Paperwhite 2018 за 419 рублей. В своей ценовой категории это лучший вариант. Читалка доступна в четырех цветах, включая сливовый и «шалфей». Высокое разрешение экрана позволит лучше воспринимать текст и изображения. Для чтения по ночам или в слабоосвещенных помещениях есть встроенная подсветка.
Формфактор уже давно знакомый: легкие наушники без всяких проводов. От одного заряда работают до 6 часов, а вместе с чехлом — до 15. Поддерживают быструю зарядку. На выбор есть несколько интересных цветов, включая бирюзовый и черный с красными вставками.
Альтернатива — маленькие беспроводные наушники LG Tone Free за 235 рублей. Есть «ambient-режим», чтобы не пропустить важные объявления или разговор, не вынимая наушники из ушей. Пяти минут заряда хватит для прослушивания целого часа музыки. Судя по отзывам, звук хороший и сбалансированный. В фирменном приложении настраиваются эквалайзер и кнопки управления звуком.
Походы в зал сейчас затруднительны из-за пандемии, поэтому можно продолжать заниматься собой безопасно дома. В таком случае будет полезен соответствующий подарок. Как вариант, можно подарить что-нибудь из этого набора:
Подарите гавайское настроение и прекрасные тонкие мелодии любимых песен. Простая маленькая гитарка с чехлом для переноски в комплекте. При необходимости на YouTube можно найти отличные уроки игры на укулеле. Flight TUS35 доступна в семи красивых цветах.
Набор включает аэратор, нож для распечатывания бутылки, пробку для хранения открытого вина и самый главный инструмент — электрический штопор. Можно эффектно и быстро открыть бутылку, а также раскрыть вкус любимого напитка. Набор сразу готов к дарению, ведь поставляется в красивой упаковке.
Целая серия больших бокалов для вина с потешными надписями: «Истина в вине», «Алкогольвица», «Беру вино на себя», «Слезы бывших», «Шальная императрица» и так далее. Такой бокал поднимает настроение не только содержимым, но и своим оформлением.
Главная фишка — тихий клик. Механизмы кнопок и колесика прокрутки работают абсолютно бесшумно, поэтому можно работать, не мешая окружающим. К ноутбуку или планшету подключается по Bluetooth, а при необходимости можно использовать компактный USB-радиоприемник.
Основа набора — это часы из коллекции Freja со вставками кристаллов Swarovski на белом циферблате и миланским браслетом. К ним прилагается регулируемая по длине цепочка из нержавеющей стали с изящной подвеской в форме сердца.
Подсветка работает от аккумулятора. Устройство можно использовать не только для нанесения или снятия макияжа, но и как настольную лампу или ночник. Есть схожий вариант с такими же функциями, но бо́льшим зеркалом.
Без этой вещи никак нельзя целоваться в холодную и ветреную погоду. А если серьезно, то это незаменимая вещь в сумочке любой девушки. Бальзам отлично увлажняет сухие губы и мгновенно заживляет обветренные, а также защищает их от солнца и холода.
Многофункциональный гель с алоэ Holika (250 миллилитров) за 20 рублей. Используется как гель для ухода за телом, экспресс-маска для лица, маска для волос (восстанавливает непослушные, пересушенные волосы), увлажняющая база под макияж, а также как средство после бритья. Успокаивает, освежает и тонизирует. Отлично насыщает кожу, придавая ей гладкость, мягкость и нежность.
гель для тела/для рук/для ног, для всех типов кожи, свойства - восстановление/омоложение/против воспалений/против пигментных пятен/смягчение/снятие раздражения/увлажнение, активные ингредиенты - алоэ/арбуз/бамбук/капуста/кукуруза/лотос/огурец/центелла азиатская, объем 250 мл
За этот подарок жена, девушка или подруга скажет огромное спасибо. Если у нее такого нет, то она точно его хочет. Что это вообще такое? Если вкратце, аппарат создан для приведения кожи в здоровый вид и поддержания молодости. Если подробнее, прибор излучает импульсный ток малой силы и высокой частоты, который положительно влияет на ткани. Под действием тока улучшается кровообращение, устраняются спазмы сосудов, в результате чего клетки начинают усиленно обновляться, ускоряется обмен веществ. В комплекте с Gezatone Biolift4 идут насадки, предназначенные для работы по лицу, телу и коже головы. Немаловажно, что красивое оформление коробки избавит от мучительного выбора упаковки.
Красивая гладкая кожа без расширенных пор со щеткой для лица Beurer FC 49 за 90,5 рубля. Что делает и как работает щетка? Она очищает и массажирует. Вибрационная технология разглаживает кожу и стимулирует циркуляцию крови в области лица. Рабочая зона прибора разделена на три функциональные области: с мелкими щетинками, крупными щетинками (зона массажа) и точечную зону очистки. Это позволяет использовать прибор для разных типов кожи: жирной, нормальной и чувствительной.
Какой эффект это дает? Очищается кожа лица, улучшается кровообращение, очищаются и сужаются поры, что способствует процессу регенерации клеток.
С этой щеткой умывание выйдет на новый уровень. Девушки рассказывают об эффекте с первого применения. Приятным бонусом будет скидка в размере 20%.
Косметологический уход на дому с прибором для ультразвуковой чистки Gezatone за 115 рублей. Ультрастильный, легкий, компактный аппарат предназначен для глубокого очищения, лифтинга и тонизации кожи. Сочетание трех самых популярных косметологических методик — ультразвукового пилинга, микромассажа и фонофореза — позволяет проводить профессиональные процедуры глубокой чистки и ухода за кожей лица и зоны декольте в домашних условиях. А сейчас немного теории для любознательных. Принцип действия прибора основан на генерации ультразвуковых волн интенсивностью 24 МГц, которые вызывают невидимые для глаза колебания тонкой трапециевидной лопаточки из ультрапрочного металла. Такие УЗ-сигналы деликатно отделяют ороговевший роговой слой эпидермиса от «живых» клеток, размягчают сальные пробки, способствуют выведению глубоких загрязнений из пор кожи.