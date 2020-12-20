Будьте осторожны: гололедица сохраняется на дорогах Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек - Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на понедельник из-за тумана и гололедицы, сообщили в Белгидромете.

На территории республики ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха в Минске, Витебске будет -1..+1°C, в Бресте, Гродно, Гомеле и Могилеве – 0..+2°C.

В декабре и-за гололедицы травмы получили уже несколько тысяч человек: только за 14 декабря таких случаев было больше 1400.

Как напоминают в Минздраве, в период гололеда особую опасность представляют ступеньки подъездов, ступеньки подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские.

Каких правил нужно придерживаться, чтобы не получить гололедную травму, рассказали в МЧС .