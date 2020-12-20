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Белорусы вышли на «Марши народного трибунала»

20.12.2020 14:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Они были асинхронными и во многих местах, что максимально усложнило задачу по их разгону со стороны подтянувшихся в центры белорусских городов силовиков.

За несколько недель предполагалось, что «Марш народного трибунала» вновь пройдет в центре Минска и других городов. Но за неделю до Нового года было высказано мнение, чтобы собраться порайонно и поквартально – это максимально  усложняет задачу контроля за улицей, которую в рамках принятого два месяца назад плана «жестить и забалтывать» по-прежнему не может решить новое милицейское начальство во главе с Кубраковым.

Марши в различных районах белорусских городов стартовали, собственно, еще вчера – к ним силовики вообще оказались не готовы. Задержание накануне трех мужчин и двоих малолетних детей одного из них на дворовом чаепитие в Лебяжем – это, как расписаться, в этом.

20 декабря марши начались с самого утра, собрав в итоге тысячи человек.  Не обошлось без задержаний. Но их число было меньше, чем  на предыдущих акциях.        

 
Теги: Минск
 
 
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Они были асинхронными и во многих местах, что максимально усложнило задачу по их разгону со стороны подтянувшихся в центры белорусских городов силовиков.
 
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