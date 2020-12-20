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Как Минский Сокол гулял в воскресенье с Дедом Морозом

20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Корреспондент «Салідарнасці» наблюдал за одной из дворовых прогулок.

Как Минский Сокол гулял в воскресенье с Дедом Морозом

20 декабря минчане вышли на очередные воскресные гуляния. Некоторые районы начали гулять затемно, как, например, Сухарево.

Корреспондент «Салідарнасці» наблюдал за прогулкой по Соколу. Здесь к участникам дворового шествия присоединился Дед Мороз. «Трибунал!» и «Новый год – без Лукашенко!» – скандировали гуляющие.

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Фотофакт. Ольга Хижинкова на свободе

 
 
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Корреспондент «Салідарнасці» наблюдал за одной из дворовых прогулок.
 
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