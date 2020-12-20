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Как Минский Сокол гулял в воскресенье с Дедом Морозом
20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Корреспондент «Салідарнасці» наблюдал за одной из дворовых прогулок.
20 декабря минчане
Корреспондент «Салідарнасці» наблюдал за прогулкой по Соколу. Здесь к участникам дворового шествия присоединился Дед Мороз. «Трибунал!» и «Новый год – без Лукашенко!» – скандировали гуляющие.
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Корреспондент «Салідарнасці» наблюдал за одной из дворовых прогулок.
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