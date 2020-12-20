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Ольга Хижинкова: Никогда не рассматривала вариантов покинуть Беларусь и не рассматриваю до сих пор
Источник материала: Хартия'97
Ольга Хижинкова: Никогда не рассматривала вариантов покинуть Беларусь и не рассматриваю до сих пор
Мисс Беларусь-2008 ответила на вопросы журналистов.
Сегодня после 42 суток ареста на свободу вышла Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова. Она ответила на на вопросы журналистов
«Никогда не рассматривала вариантов покинуть Беларусь и не рассматриваю до сих пор», — рассказала Ольга Хижинкова.
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Мисс Беларусь-2008 ответила на вопросы журналистов.
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