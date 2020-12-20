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Появилась карта с самыми важными местами белорусского протеста
Источник материала: Хартия'97
Появилась карта с самыми важными местами белорусского протеста
Белорусская революция уже вошла в историю.
Уже 134 дня продолжаются протесты в Беларуси. По разным данным, за все время протестов задержаны минимум 30 тысяч человек. На сайте телеканала
Карту можно посмотреть
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Белорусская революция уже вошла в историю.
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