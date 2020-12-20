Источник материала: Хартия'97

Появилась карта с самыми важными местами белорусского протеста 20.12.2020, 14:18

Белорусская революция уже вошла в историю.

Уже 134 дня продолжаются протесты в Беларуси. По разным данным, за все время протестов задержаны минимум 30 тысяч человек. На сайте телеканала «Настоящее время» опубликована интерактивная карта, на которой собраны все главные места белорусских протестов.

Карту можно посмотреть здесь .

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