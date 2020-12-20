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Многократную чемпионку мира из России отстранили от соревнований из-за допинга

20.12.2020 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Многократную чемпионку мира из России отстранили от соревнований из-за допинга

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  • 20.12.2020, 14:01
  • 1,552
Многократную чемпионку мира из России отстранили от соревнований из-за допинга

Татьяна Каширина может быть лишена ряда медалей.

Россиянка Татьяна Каширина — пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике, отстранена от участия в соревнованиях по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников, основанием для временного отстранения 29-летней россиянки послужили данные из базы московской антидопинговой лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Каширина в период с 2009 по 2019 год завоевала пять золотых и три серебряные медали чемпионатов мира, восемь раз побеждала на чемпионатах Европы. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне она стала серебряным призером. Следующие Игры она была вынуждена пропустить — российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в олимпийском турнире на фоне допингового скандала. В 2006 году Каширина уже была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, в апреле Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило изучение базы, результатом стало открытие допинговых дел в отношении 298 российских спортсменов. На основе расследования WADA под временное отстранение или дисквалификацию ранее попал 21 российский тяжелоатлет.

В начале декабря 2019 года WADA лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории. России запретили участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.

Несколько дней назад решением Спортивного арбитражного суда (CAS) российским официальным лицам запрещено в течение двух лет посещать Олимпиады и чемпионаты мира. Также CAS запретил российским спортсменам выступать под флагом РФ.

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