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Зеленский рассказал, когда в Украине победят олигархов и коррупцию

20.12.2020 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Зеленский рассказал, когда в Украине победят олигархов и коррупцию

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  • 20.12.2020, 13:36
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Зеленский рассказал, когда в Украине победят олигархов и коррупцию

Украинский президент считает, что у олигархов есть два выхода.

Олигархи представлены в Верховной Раде Украины и являются владельцами всех телевизионных групп, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times, которое было записано 16 декабря. Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента Украины, пишет "Гордон".

"Я вам сказал, что они представлены в Верховной Раде, и к сожалению, должен констатировать, что владельцами всех телевизионных групп сегодня являются такие крупные предприниматели, как мы их с вами называем, олигархи", – констатировал президент Украины.

Когда государству удастся предотвратить это, тогда Украина победит олигархов, подчеркнул Зеленский. В этом мире, по мнению президента Украины, у олигархов есть два выхода.

"Олигархи становятся большим бизнесом, и тогда они не оказывают влияния ни на политику, ни на средства массовой информации. Тогда, если они платят налоги и обеспечивают рабочие места, у государства с ними прекрасные рабочие отношения. Если у финансовых групп есть политическое влияние, они постоянно занимаются лоббизмом, у них есть СМИ, в которых они не просто миноритарии, а контролируют информационную политику, они из крупных предпринимателей превращаются в олигархов. И тогда государство должно с ними бороться", – пояснил он свою позицию.

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