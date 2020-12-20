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Уроженка Беларуси Даша Некрасова снялась в сериале для BBC и Netflix

20.12.2020 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уроженка Беларуси Даша Некрасова сыграла роль в 8-серийном фильме Serpent – «Змей», который снимается британской компанией Mammoth Screen для BBC One и Netflix.



Даша Некрасова. Фото: YouTube-канал The Greene Space at WNYC & WQXR

Телевизионный сериал повествует о серийном убийце Чарльзе Собрадже – французе вьетнамского и индийского происхождения, известном также как Бикини-киллер и Змей.

Белоруска сыграла роль одной из жертв Собраджа – американской туристки Конни Джо Бронзич. За ее убийство в 1975 году француз был приговорен в 2004 году в Непале к пожизненному заключению.

В главных ролях снялись Тахар Рахим, Дженна Коулман, Билли Хоул и Элли Бамбер. Режиссеры – Том Шенклэнд и Ханс Херботс. Премьера на BBC назначена на 1 января 2021 года.

Даша Некрасова родилась в Минске и эмигрировала в США в возрасте 4 лет. Затем жила и воспитывалась в Лас-Вегасе. Снялась в ряде фильмов, в недавнем «Девушка-воскресенье» – в главной роли.
 
Теги: Минск
 
 
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Уроженка Беларуси Даша Некрасова сыграла роль в 8-серийном фильме Serpent – «Змей», который снимается британской компанией Mammoth Screen для BBC One и Netflix.
 
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