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Глава РПТС считает, что партию хотят отдать бизнесмену Топузидису

20.12.2020 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

То ли бывший, то ли действующий председатель Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный в интервью сайту «Телескоп» поделился подробностями того, что происходит в РПТС в последнее время.

 Он уверен, что партию хотят передать бизнесмену Павлу Топузидису, пишет reform.by

Заднепряный пересказал разговор с депутатом Палаты представителей Андреем Струневским (один из заговорщиков в РПТС), который состоялся 7 декабря:

«Затем 7 декабря возникла ситуация, когда ко мне пришел наш депутат из парламента Струневский Андрей Николаевич и сказал, что есть серьезный вопрос, который нужно обсудить. Он сказал примерно следующее: «Я помню все то, что вы для меня сделали, но есть мнение, что сверху уже принято решение о том, что вас должен заменить Топузидис». Это очень богатый человек, которого в народе называют «Придворным кошельком». Я ему говорю, что это не особо вяжется с реальностью. На что он отвечает, что если я сам не уйду, то будет жесткий вариант, упомянул моего сына, который занимается бизнесом, и сказал, что если наверху принято решение, то оно так или иначе будет приведено в действие, но последствия будут еще жёстче».

Напомним, 17 декабря государственное агентство БелТА сообщило о проведении «внеочередного съезда РПТС», на котором принято решение об отстранении Василия Заднепряного от должности главы партии. Спустя несколько часов Заднепряный опроверг эту информацию и заявил, что съезд проведен с грубыми нарушениями устава и законодательства, а ряд участников съезда исключены из рядов РПТС ранее. Давление на партию он связывает с подписанием резолюции против насилия и за новые выборы.
 
 
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То ли бывший, то ли действующий председатель Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный в интервью сайту «Телескоп» поделился...
 
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