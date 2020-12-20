|
В Минске на акциях протеста начались задержания
Источник материала: Партизан
В Минске во время воскресных акций протеста начались точечные задержания, сообщают Telegram-каналы.
Фото TUT.by
По данным канала
Кроме того, задержания проходят у метро «Спортивная» и на улице Притыцкого, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске во время воскресных акций протеста начались точечные задержания, сообщают Telegram-каналы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)