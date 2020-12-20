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Немецкий биатлонист Пайффер выиграл масс-старт

20.12.2020 14:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.


Фото: biathlonrus.com

Пайффер (0+0+0+0) прошел все четыре огневых рубежа без промахов и в финишном спурте опередил шведа Мартина Понсилуому (1+0+0+0).

Третье место занял норвежец Тарьей Бё (0+0+1+0).

Лидер общего зачета Йоханнес Бё (0+0+1+2) завершил гонку седьмым.

Белорусские биатлонисты в масс-старт отобраться не смогли.

 
 
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Немецкий биатлонист Арнд Пайффер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.
 
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