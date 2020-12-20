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Немецкий биатлонист Пайффер выиграл масс-старт
Источник материала: Tut.by
Немецкий биатлонист Арнд Пайффер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.
Пайффер (0+0+0+0) прошел все четыре огневых рубежа без промахов и в финишном спурте опередил шведа Мартина Понсилуому (1+0+0+0).
Третье место занял норвежец Тарьей Бё (0+0+1+0).
Лидер общего зачета Йоханнес Бё (0+0+1+2) завершил гонку седьмым.
Белорусские биатлонисты в масс-старт отобраться не смогли.
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Немецкий биатлонист Арнд Пайффер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.
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