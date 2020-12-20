Первое интервью Ольги Хижинковой после заключения

Источник материала: Onliner Ольга Хижинкова недалеко уехала от жодинского СИЗО. В местном кафе людно и шумно. Мисс Беларусь сидит в углу стола и шумно приветствует собравшихся. Они все прибывают и прибывают. Все ждали освобождения Ольги в 15:15 и планировали свое время сообразно этой отметке. Для человека, который провел больше месяца в заточении, Хижинкова выглядит прекрасно. Она надевает пальто и шутит, что им чуть ли не полы вытирала, потом говорит, что будет в маске, и с традиционной мягкостью начинает беседу.

— Как прошло сегодняшнее утро?

— Можно сказать, что подали завтрак в постель. Загремела кормушка, мы проснулись, получили тарелки с овсяной кашей.

— Вкусной?

— Вкусной. В Жодино все было очень вкусно.

— Как ты там оказалась?

— Меня перевели позавчера утром с Окрестина. Никакого объяснения не было. Просто: «Хижинкова, с вещами на выход!» Вот и поехали вместе с еще одной моей сокамерницей в Жодино.

— Ты пыталась узнать причины?

— Нет, там в принципе нет причинно-следственной связи. Ты просто задаешь вопрос, и смена считается хорошей, когда ты просто не получаешь ответа. Если отвечают, то… лучше бы не отвечали. Это худший вариант развития событий. Это очень грубо и неприятно.

— Ты знала, что тебя сегодня выпустят?

— Я знала дату своего освобождения по третьему протоколу. Это было 20 декабря. Тот протокол я перечитывала 5 декабря. Но там было другое время — 15:15. Освободили меня на три часа раньше.

Как-то особенно эта процедура не прошла. Снова-таки просто «С вещами на выход». Мне было немного страшно. Я знаю примеры, когда людей вместо того, чтобы освобождать, просто вели на очередной суд по какому-то новому протоколу.

— Вспомнила все фотографии в своем Instagram?

— Поверь, я вспоминала все — с датами, геолокациями и так далее. Понимала, что может быть все что угодно. И готовилась к любому развитию событий. Но надеялась на лучшее, конечно.

Когда меня вели на свободу, я поразилась, насколько огромная тюрьма в Жодино. Потому что мы шли через какое-то нереальное количество коридоров и лабиринтов. Не знаю… минут семь мы постоянно шли по какому-то подземному городу. Когда вышли на воздух, я оглянулась. Там не было видно самой тюрьмы — только стена с колючей проволокой. Подумала: «Как-то странно, что вокруг нет стен со всех сторон».

Честно, я почувствовала, что у меня появилась одышка, пока мы шли по лабиринтам. Сказалось отсутствие движения. Хотя я и занималась тюремным фитнесом по вечерам: мы с девочками делали планки, качали пресс, отжимались и так далее, чтобы совсем не обессилеть и не потерять тонус. Отсутствие движения, сил, тебе постоянно плохо. Надо понимать, что нас за все время только шесть раз сводили на прогулку.

— Ты знаешь, что тебя ждали раньше?

— Да, узнала от вновь пришедших девочек и была очень удивлена. Потому что знала дату своего освобождения по третьему протоколу. Знала, что со дня суда не может отсчитываться новый срок по новому протоколу, потому что они не могут накладываться. Не знаю, почему так произошло. У меня была единственная мысль: может, сработала какая-то из апелляций и мне скостят срок?

— То есть в тот день, когда собралась группа поддержки, ты никуда с Окрестина не собиралась?

— Нет-нет.

— Что ты почувствовала, когда узнала?

— Это очень больно. Тебя ждали в этот день… Это очень больно.

— Знаешь, что входишь в республиканский топ по сроку заключения?

— Нет, не знала. Для меня второй срок не был неожиданностью. Я была готова к такому развитию событий.

(будет дополнено)