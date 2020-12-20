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Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы?
20.12.2020 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Какие фразы справедливо считают разговорными, а какие ошибочно окрестили неграмотными - разбираемся вместе с экспертами.
Эпизод подготовлен при участии руководителя Центре исследования медиакоммуникаций Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Андрея Владимировича Щербакова и кандидата филологических наук, доцента кафедры общего и русского языкознания филологического факультета РУДН Екатерины Михайловны Недопекиной.
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Почему не стоит желать "доброго времени суток", как появилась фраза "от слова совсем", и грамотно ли говорить "не суть важно"? Интернет многое стерпит – правда ли у...
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