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Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих конфликтов у границ России
20.12.2020 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих конфликтов у границ России.
В России 20 декабря свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов безопасности, также на этот день выпал 100-летний юбилей Службы внешней разведки РФ, по этому случаю Владимир Путин приехал в штаб-квартиру СВР.
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В России 20 декабря свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов безопасности, также на этот день выпал 100-летний юбилей Службы внешней разведки РФ,...
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