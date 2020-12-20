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Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих конфликтов у границ России

20.12.2020 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих конфликтов у границ России.

В России 20 декабря свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов безопасности, также на этот день выпал 100-летний юбилей Службы внешней разведки РФ, по этому случаю Владимир Путин приехал в штаб-квартиру СВР.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В России 20 декабря свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов безопасности, также на этот день выпал 100-летний юбилей Службы внешней разведки РФ,...
 
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