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Новый год приходит даже на дно - видео
20.12.2020 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сотрудник новосибирского центра океанографии и морской биологии превратился в сказочного персонажа. Он опустился на дно аквариума и в таком виде раздает угощение. Кому? Скатам, муренам, акулам и другим обитателям аквариума.
Так тривиальные процедуры по уходу за аквариумом превратились в праздничное шоу. Под водой - елочные шары, хлопушки и коробки с подарками.
Рыбы к убранству безразличны, а вот гости костюмированное кормление оценили.
Сотрудники океанариума говорят, что к аквалангисту в костюме Деда Мороза, увидеть которого можно будет каждый день до конца январских каникул, морские обитатели подплывают без страха и с удовольствием лакомятся угощением – коктейлем из кусочков рыбы, кальмаров и креветок.
Аквариум подтверждает: даже если вы на дне, праздник придет и к вам.
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Сотрудник центра океонаграфии кормит скатов, акул и мурен, облачившись в костюм сказочного персонажа. Потому что даже на дне может быть праздник.
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