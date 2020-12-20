Новый год приходит даже на дно - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудник новосибирского центра океанографии и морской биологии превратился в сказочного персонажа. Он опустился на дно аквариума и в таком виде раздает угощение. Кому? Скатам, муренам, акулам и другим обитателям аквариума.

Так тривиальные процедуры по уходу за аквариумом превратились в праздничное шоу. Под водой - елочные шары, хлопушки и коробки с подарками.

Рыбы к убранству безразличны, а вот гости костюмированное кормление оценили.

Сотрудники океанариума говорят, что к аквалангисту в костюме Деда Мороза, увидеть которого можно будет каждый день до конца январских каникул, морские обитатели подплывают без страха и с удовольствием лакомятся угощением – коктейлем из кусочков рыбы, кальмаров и креветок.

Аквариум подтверждает: даже если вы на дне, праздник придет и к вам.