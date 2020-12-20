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На следующей неделе в Беларуси будет влажно и туманно
Источник материала: Навiны
Теплая и влажная погода будет преобладать на территории Беларуси на следующей неделе. Температура будет колебаться от 4 градусов мороза ночью до 4 градусов тепла днем.
Как сообщает ОНТ, в понедельник, 21 декабря, местами возможен мокрый снег с дождем, туман с видимостью до полукилометра и слабый гололед.
Схожие погодные условия, к которым добавится умеренный ветер, будут наблюдаться во вторник и в среду.
В четверг и пятницу также будет облачно и туманно. Вероятен мокрый снег и дождь и, как следствие, гололедица на отдельных участках дорог.
В субботу и воскресенье прогнозируется порывистый западный ветер, при этом туманы сохранятся. Ожидается дождь или мокрый снег.
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Теплая и влажная погода будет преобладать на территории Беларуси на следующей неделе. Температура будет колебаться от 4 градусов мороза ночью до 4 градусов тепла...
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