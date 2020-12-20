Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Даже не думаю уезжать». Что рассказала Ольга Хижинкова после освобождения «Мы спали на полу, мы стелили на него одеяла и закутывались в одежду...»

— Хорошо, сейчас очень хорошо, я среди моих друзей. Я не подозревала, что у меня их так много (смеется).— Я находилась в камере с девочками, сидевшими по моей статье, после твоего ухода к нам подселили россиянку, которую судили за сториз в Instagram. Ей дали 15 суток (Речь о россиянке, которая делилась видео о силовиках в Instagram. — Прим.TUT.BY). Неделю назад у нас в камере отключили отопление, а в камере у нас все время дуло из окна. Нам починили кран и унитаз, а потом забрали матрасы, ничем это не объяснив.Мы спали на полу, мы стелили на него одеяла и закутывались в одежду. На мне было две майки, два гольфа, три байки — все, что было. У одной женщины из-за этого начался цистит.— Как тебе объяснили твой внезапный перевод в Жодино (напомним, Ольга практически весь срок находилась на Окрестина, а за пару дней до освобождения ее привезли в Жодино)?— Никак, просто перевезли. По сравнению с Окрестина Жодино меня приятно удивило. Понятно, что на двух этих объектах одинаково строгие правила, разница лишь в том, что если в Жодино ты не будешь их нарушать, тебя не будут дергать, обижать.— Я не хочу. Я хочу тут жить, у меня здесь много друзей, я даже не представляла, насколько много. Я даже не думаю об этом, я люблю свою страну, хочу тут жить и работать.