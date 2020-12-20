Источник материала: UDF



Фото: © AP / NASA

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 21 декабря белорусы смогут увидеть явление, которое случается раз в 800 лет Соединение планет произойдет в момент зимнего солнцестояния.

Планеты будут разделять 6 угловых минут, реально же Юпитер и Сатурн будут друг от друга на расстоянии около 750 миллионов километров. Однако увидеть яркую двойную звезду на вечернем небосводе можно будет невооруженным глазом. Тем не менее, астрономы советуют наблюдать соединение через телескоп: по их мнению, можно будет увидеть спутники планет и кольца Сатурна.Наблюдать «встречу» гигантов можно будет после захода солнца, после 17.30. В это время пара будет на высоте всего лишь пяти градусов над горизонтом и зайдет за горизонт в 18.30. И, конечно, важно, чтобы небо было безоблачным.Планеты создадут очень яркое пятно на небе, это явление из-за приближающегося Рождества было названо «Вифлеемской звездой». Уникальность события в том, что ранее подобное астрономическое явление произошло в 1226 году.