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Жестокое задержание протестующего в Минске попало на видео
Источник материала: UDF
Утро 20 декабря 20202 года
В Минске на видео попало жесткое задержание мужчины. По словам читателя, запись сделана во дворе на улице Одинцова.
Судя по тому, что мужчину задерживали люди в кроссовках, это либо представители печально известного ГУБОПиКа или, по другой информации, - бойцы сил специального назначения.
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В Минске на видео попало жесткое задержание мужчины.
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