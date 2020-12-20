ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жестокое задержание протестующего в Минске попало на видео

20.12.2020 15:11 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Жестокое задержание протестующего в Минске попало на видео
Утро 20 декабря 20202 года
Первые задержания во время воскресных акций протеста.

В Минске на видео попало жесткое задержание мужчины. По словам читателя, запись сделана во дворе на улице Одинцова.

Судя по тому, что мужчину задерживали люди в кроссовках, это либо представители печально известного ГУБОПиКа или, по другой информации, - бойцы сил специального назначения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на видео попало жесткое задержание мужчины.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика