ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Закон об иностранных агентах Беларуси не нужен

20.12.2020 15:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Анонсированный депутатами Палаты представителей Нацсобрания закон об иностранных агентах, как и многие из тех, что принимаются в Беларуси, не имеет ценности для нашей страны.

Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» высказала заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ольга Белевцова.



«При принятие любого закона надо исходить из той пользы, которую он принесёт тем, кто здесь живёт. С этой точки зрения, не понятно, как ещё большее усложнение жизни негосударственных некоммерческих организаций, а именно это, я так понимаю, хотят сделать наши власти, может улучшить жизнь рядового беларуса. А вот ухудшить - запросто, потому что многие известные, общественно значимые проекты были сделаны при грантовой поддержке», - пояснила она.
В то же время Ольга Белевцова обратила внимание на то, что закон об иностранных агентах не нужен Республике вне зависимости от того, откуда идёт помощь, и кто её получатель.

«Негосударственные организации с российскими корнями находятся на территории страны и функционируют по нашим законам. Это само по себе налагает достаточные ограничения», - уточнила она.
При этом зампред ОГП убеждена, что настоящим предметом беспокойства белорусских властей является грантовая поддержка негосударственных организаций со стороны стран Евросоюза и Америки.
«Общая риторика грантодателей - мы будем поддерживать, в том числе финансово, гражданское общество, а не государство. Задача государства -  ограничить эти финансовые потоки, которые будут направлены на поддержку гражданского общества», - подчеркнула она.

Напомним, что накануне председатель постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Савиных заявил о том, что депутаты хотят принять закон об иностранных агентах по российскому образцу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анонсированный депутатами Палаты представителей Нацсобрания закон об иностранных агентах, как и многие из тех, что принимаются в Беларуси, не имеет ценности для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих конфликтов у границ России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика