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В Минске силовики точечно задерживают участников воскресных маршей и прохожих

20.12.2020 15:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе воскресных локальных акций, проходящих сегодня в разных районах Минска, очевидцы фиксируют точечные задержания протестующих.

В Минске силовики точечно задерживают участников воскресных маршей и прохожих

В телеграм-каналах и чатах публикуются фото и видео задержаний участников маршей и прохожих возле столичного кинотеатра «Аврора», в микрорайонах Каменная Горка и Новинки, на улицах Притыцкого, Филатова, Куйбышева, Кнорина.

Информацию о задержанных правозащитники пока не публикуют.

 

Фото Onliner

 
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В ходе воскресных локальных акций, проходящих сегодня в разных районах Минска, очевидцы фиксируют точечные задержания пр
 
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