В Минске силовики точечно задерживают участников воскресных маршей и прохожих

В ходе воскресных локальных акций, проходящих сегодня в разных районах Минска, очевидцы фиксируют точечные задержания протестующих.





В телеграм-каналах и чатах публикуются фото и видео задержаний участников маршей и прохожих возле столичного кинотеатра «Аврора», в микрорайонах Каменная Горка и Новинки, на улицах Притыцкого, Филатова, Куйбышева, Кнорина.

Информацию о задержанных правозащитники пока не публикуют.