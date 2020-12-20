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В Минске силовики точечно задерживают участников воскресных маршей и прохожих
Источник материала: Навiны
В ходе воскресных локальных акций,
В телеграм-каналах и чатах публикуются фото и видео задержаний участников маршей и прохожих возле столичного кинотеатра «Аврора», в микрорайонах Каменная Горка и Новинки, на улицах Притыцкого, Филатова, Куйбышева, Кнорина.
Информацию о задержанных правозащитники пока не публикуют.
Фото
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В ходе воскресных локальных акций, проходящих сегодня в разных районах Минска, очевидцы фиксируют точечные задержания пр
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