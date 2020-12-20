Для Cyberpunk 2077 выпустили патч, который улучшил игру на консолях

Источник материала: Onliner

Разработчики из CD Projekt RED на днях объявили, что будут улучшать качество игры на консолях прошлого поколения. Обещали выпустить патчи в январе и феврале. Но обещание не сдержали и выпустили новый патч вчера вечером. Он исправляет качество игры, но не делает из нее конфетку.

Кадровая частота на многих консолях стала стабильнее. На Xbox One X она держится в районе 30 кадров в секунду. Но подлагивания и фризы все еще случаются.

Вместе с тем детализация объектов на расстоянии ухудшилась на всех приставках семейства Xbox, текстуры загружаются с проблемами, освещение и тени понерфили везде, кроме Xbox Series X. Теперь на Xbox One игра работает в динамическом разрешении 900p, на Xbox One X — динамические 1368p.

Что касается приставок от Sony, то там подняли разрешение, увеличили число прохожих на улицах. Игра работает в динамических 1080p на PS4 и динамических 1224p на Pro-версии.