МВД: задержан администратор канала «Каратели Молодечно»

Источник материала: ОНТ

Правоохранители вышли на администратора деструктивного Telegram-канала «Каратели Молодечно». Им оказался 18-летний студент. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Задержанный размещал в канале персональную информацию правоохранителей, а также призывал людей участвовать в массовых беспорядках. Молодой человек агитировал устраивать погромы, описывал способы, как это можно делать. Также парень отправлял ссылки на инструкции по перекрытию железной дороги. Посты дублировались в других чатах.

Действиям задержанного дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.





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