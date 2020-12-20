|
МВД: задержан администратор канала «Каратели Молодечно»
Источник материала: ОНТ
Правоохранители вышли на администратора деструктивного Telegram-канала «Каратели Молодечно». Им оказался 18-летний студент. Об этом
Задержанный размещал в канале персональную информацию правоохранителей, а также призывал людей участвовать в массовых беспорядках. Молодой человек агитировал устраивать погромы, описывал способы, как это можно делать. Также парень отправлял ссылки на инструкции по перекрытию железной дороги. Посты дублировались в других чатах.
Действиям задержанного дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители вышли на администратора деструктивного Telegram-канала «Каратели Молодечно». Им оказался 18-летний студент. Об этом информирует официальный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)