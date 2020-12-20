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Нарушитель ПДД пытался сбежать с медосвидетельствования в Минске
Источник материала: ОНТ
В Минске милиционер был вынужден сделать предупредительный выстрел, тем самым останавливая нарушителя ПДД, который пытался сбежать с медосвидетельствования. Об этом
Инцидент произошел утром 19 декабря. 31-летний мужчина за рулем машины Citroen наехал на бордюр. Нарушитель был остановлен нарядом ГАИ. Водителя для прохождения медицинского освидетельствования доставили в диспансер.
У входа в здание мужчина оказал сопротивление правоохранителям, оттолкнул одного из милиционеров и попытался убежать. Страж порядка сделал предупредительный выстрел. После этого нарушитель остановился. Его задержали.
По результатам медицинского освидетельствования в крови водителя зафиксировано 0,52 промилле алкоголя.
В отношении нарушителя составили 5 административных материалов. Мужчину доставили в Ленинское РУВД Минска для дальнейшего разбирательства по факту неповиновения сотрудникам ГАИ.
Фото: БЕЛТА
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В Минске милиционер был вынужден сделать предупредительный выстрел, тем самым останавливая нарушителя ПДД, который пытался сбежать с медосвидетельствования. Об...
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