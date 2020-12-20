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В Лиссабоне обрушился жилой дом. Есть пострадавшие

20.12.2020 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Лиссабоне обрушился жилой дом. Есть пострадавшие

В столице Португалии частично обрушился жилой дом. Пять человек ранены, двое пропали без вести. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти и пожарную службу.

По данным Reuters, причиной обрушения стал взрыв. Чем он был вызван, пока неизвестно.

Пострадавших доставили в больницу. У одного из них – серьезные ранения.  

Фото: GFDL

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В столице Португалии частично обрушился жилой дом. Пять человек ранены, двое пропали без вести. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти и...
 
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