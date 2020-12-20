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В Лиссабоне обрушился жилой дом. Есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
В столице Португалии частично обрушился жилой дом. Пять человек ранены, двое пропали без вести. Об этом сообщает агентство
По данным
Пострадавших доставили в больницу. У одного из них – серьезные ранения.
Фото: GFDL
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В столице Португалии частично обрушился жилой дом. Пять человек ранены, двое пропали без вести. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти и...
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