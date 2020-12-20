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В Петербурге мужчина избил и выбросил девушку из окна пятого этажа

20.12.2020 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Петербурге мужчина избил и выбросил девушку из окна пятого этажа

Житель Санкт-Петербурга избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку. Девушка жива, но находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что мужчина был сильно пьян и ранее неоднократно судим. Его задержали на месте происшествия. По факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

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Житель Санкт-Петербурга избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку. Девушка жива, но находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по...
 
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