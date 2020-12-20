Виктория Бекхэм отравилась ртутью

Источник материала: ОНТ

Жена всемирно известного футболиста Дэвида Бекхэма, дизайнер и певица в прошлом Виктория Бекхэм попала в больницу из-за отравления ртутью, передает The Sun.

Дело в том, что недавно Бекхэм начала питаться по новой диете, которая подразумевает употребление большого количество рыбы. Причиной отравления могла стать рыба-меч, которая содержит очень ядовитое вещество – метилртуть.

Почувствовав недомогание, певица обратилась за медпомощью. Медики, обнаружив токсическое вещество в ее организме, сделали ей промывку печени.

Как сообщается, сейчас Виктория чувствует себя хорошо.

Фото: Getty Images

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