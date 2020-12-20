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Известно о 30 задержанных в это воскресенье. Большинство — в Минске

20.12.2020 16:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным на 16:00 правозащитникам известно о задержании 30 участников воскресных акций в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Список имен и фамилий задержанных публикует spring96.org.

Известно о 30 задержанных в это воскресенье. Большинство — в Минске

Помимо столицы задержания зафиксированы в Борисове и Солигорске (Минская область), Гродно.

В Минске участников локальных маршей и прохожих силовики задерживали в разных частях города, в том числе возле кинотеатра «Аврора», в микрорайонах Каменная Горка и Новинки, на улицах Притыцкого, Филатова, Куйбышева, Кнорина.

Среди задержанных в списках числится Анатолий Бокун — сопредседатель стачкома «Беларуськалия».

Пятое воскресенье подряд акции сторонников перемен проходят в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах, напоминает БелаПАН.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По данным на 16:00 правозащитникам известно о задержании 30 участников воскресных акций в Минске и других населенных пунктах Беларуси.
 
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