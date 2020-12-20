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Телеканал ТНТ в новом году не будет показывать реалити-шоу «Дом-2»

20.12.2020 16:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Телеканал ТНТ объявил о прекращении показа проекта «Дом-2». Реалити-шоу ежедневно выходило в эфир в течение 16 лет.

Телеканал ТНТ в новом году не будет показывать реалити-шоу «Дом-2»

27 декабря станет заключительным съемочным днем, а финальный двухчасовой выпуск шоу выйдет в эфир 30 декабря.

Как отметил генеральный директор проекта Александр Расторгуев, «Дом-2» не закрывается. На какой канал переедет реалити-шоу, пока не сообщается.

Одной из причин отказа ТНТ от «Дома-2» называют падение рейтингов шоу и снижение рекламных доходов.

 
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Телеканал ТНТ объявил о прекращении показа проекта «Дом-2». Реалити-шоу ежедневно выходило в эфир в течение 16 лет.
 
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